Эпоха антропоцена: как человечество становится геологической силой и меняет будущее планеты

Эпоха антропоцена: как человечество становится геологической силой и меняет будущее планеты
АнтропоценЭкологияКлимат
📆4/22/2026 3:35 AM
📰Известия
Профессор Эрл Эллис утверждает, что человечество превратилось в мощный геологический фактор. Исследователь призывает использовать коллективные социальные институты для решения проблем экологии и восстановления глобальной природной гармонии.

Человечество официально признано самостоятельной геологической силой, чье влияние на биосферу Земли стало сопоставимым с глобальными природными процессами, формировавшими облик планеты на протяжении миллионов лет. К таким выводам пришел профессор географии и экологических систем Мэрилендского университета в Балтиморе Эрл Эллис , чья работа была опубликована в издании Science Daily.

Исследователь отмечает, что путь от приручения огня в глубокой древности до формирования сложнейших современных глобальных цепочек поставок представляет собой непрерывный процесс совершенствования инструментов по трансформации окружающей среды. Промышленное сельское хозяйство, развитие мировой торговли и стремительные темпы урбанизации позволили цивилизации обеспечить значительный рост продолжительности и качества жизни миллиардов людей. Тем не менее, эта экспансия имела высокую цену: она спровоцировала глобальное изменение климата, масштабное загрязнение окружающей среды и привела к началу массового вымирания видов, что стало ключевой характеристикой эпохи, которую ученые называют антропоценом. Эрл Эллис настоятельно призывает научное сообщество и общественность отказаться от узкого, исключительно кризисного восприятия нынешней эпохи. По мнению ученого, тот же невероятный коллективный интеллект и технологические способности, которые позволили человечеству радикально преобразовать планету, могут и должны быть переориентированы на ее восстановление и улучшение. В исторической ретроспективе люди неоднократно демонстрировали поразительную способность решать сложнейшие задачи, требующие консолидации усилий, при условии эффективного международного сотрудничества. Профессор подчеркивает, что полагаться исключительно на естественнонаучный подход к управлению изменениями в антропоцене недостаточно. Будущее планеты зависит от социальных и культурных систем: государственных институтов, общих человеческих ценностей и способности принимать коллективные решения, которые на протяжении всей истории обеспечивали адаптацию и выживание социумов в самых суровых условиях. Философская сторона вопроса также имеет критическое значение для выживания цивилизации. Эллис отмечает, что переосмысление нашего родства со всеми живыми существами и осознание общего эволюционного происхождения являются фундаментальной отправной точкой для построения устойчивого будущего. В этом контексте важную роль играют технологические инновации, способные смягчить нанесенный ущерб. Ярким примером служит разработка новых методов улавливания углекислого газа, при которых выбросы будут упаковываться в специальные защитные пленки. Параллельно с этим, ученые продолжают изучать климатические циклы прошлого, используя данные, полученные при анализе донных отложений древних озер, например, песчаного острова Кгари. Исследование, опубликованное 2 марта, показало, что отсутствие осадочных слоев в отложениях семи с половиной тысяч лет назад свидетельствует о полном пересыхании водоемов в ту эпоху, что служит наглядным напоминанием о том, насколько уязвимой и динамичной является климатическая система Земли даже без активного вмешательства человека

Антропоцен Экология Климат Эрл Эллис Устойчивое Развитие

 

