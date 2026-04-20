Эпоха перемен в Apple: Тим Кук готовится покинуть пост генерального директора

Генеральный директор Apple Тим Кук планирует оставить пост руководителя после 15 лет работы. Основным кандидатом на замену называют Джона Тернуса, в то время как компания сталкивается с массовым оттоком талантов в сферу искусственного интеллекта.

Эпоха Тима Кука в корпорации Apple неуклонно приближается к своему логическому завершению. После пятнадцати лет продуктивного руководства, начавшегося в 2011 году сразу после ухода легендарного основателя Стива Джобса, текущий генеральный директор принял решение оставить свой пост. Согласно официальным планам, переходный период продлится до 1 сентября, в течение которого Кук продолжит полноценно исполнять свои обязанности.

После этой даты он планирует занять пост исполнительного председателя совета директоров, обеспечивая преемственность стратегии и передачу накопленного опыта новому руководству. Это кадровое решение знаменует собой окончание целого цикла развития технологического гиганта и ставит перед компанией новые вызовы, связанные с поиском лидера, способного поддерживать заданный темп инноваций. Основным претендентом на вакантное кресло генерального директора эксперты и инсайдеры единодушно называют Джона Тернуса, который в настоящее время занимает пост главного инженера по аппаратному обеспечению. Тернус зарекомендовал себя как ключевая фигура в разработке флагманских продуктов компании, включая линейки iPhone, iPad и Mac. Его глубокое понимание архитектуры устройств и стратегическое видение делают его наиболее логичным кандидатом в глазах совета директоров. Параллельно с процессом смены высшего руководства, Apple сталкивается с оттоком талантов в сфере дизайна. Из компании ушел Абидур Чоудхури, известный своей работой над концепцией ультратонкого iPhone Air. Несмотря на то, что проект не оправдал ожиданий по продажам, источники утверждают, что уход дизайнера никак не связан с этим коммерческим результатом. Чоудхури, как и многие другие инженеры, решил сменить стабильную корпоративную среду на работу в динамичном стартапе, ориентированном на развитие технологий искусственного интеллекта. Массовый исход ключевых специалистов в стартапы в области ИИ стал заметным трендом для Apple в последнее время. Многие бывшие сотрудники компании теперь работают под началом легендарного дизайнера Джонни Айва, что подчеркивает серьезную конкуренцию за интеллектуальный капитал в индустрии. Аналитики предупреждают, что, хотя Apple долгое время гордилась невероятно стабильным кадровым составом топ-менеджеров, столь значительные изменения могут стать серьезным испытанием для корпоративной культуры. Еще в 2026 году медиа сообщали о планах Кука по постепенному отходу от дел, подчеркивая, что решение продиктовано личными мотивами и стратегическим планированием, а не текущими финансовыми показателями компании. Впереди у гиганта из Купертино ответственный период трансформации, который определит вектор развития бренда на ближайшее десятилетие в условиях жесткой борьбы за лидерство на рынке высоких технологий





