Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Энтузиаст создал браузерную версию DOS-игры «Поле Чудес 2»

Общество News

Энтузиаст создал браузерную версию DOS-игры «Поле Чудес 2»
DOS-ИграПоле Чудес 2Бровзерная Версия
📆6/14/2026 4:25 PM
📰aifonline
50 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 40% · Publisher: 68%

Денис Ширяев, известный разработчик игр, создал браузерную версию культовой DOS-игры «Поле Чудес 2». Для переноса игры он использовал ИИ Claude Fable 5, которая автоматически преобразовала исходный код в TypeScript. Разработчик стремился максимально точно воспроизвести оригинальный игровой процесс, сохранив заставку, систему ввода имени игрока, турнирную сетку и другие элементы. Для полной совместимости был восстановлен оригинальный генератор случайных чисел.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Энтузиаст Денис Ширяев создал браузерную версию культовой DOS-игры « Поле Чудес 2 ». Об этом сообщает PlayGround. Оригинальная игра 1993 года считается одним из самых известных игровых проектов постсоветской эпохи.

Поскольку исходный код не сохранился, восстановление потребовало декомпиляции оригинального исполняемого файла и реконструкции логики работы приложения. Для переноса игры Ширяев использовал ИИ Claude Fable 5. Нейросеть проанализировала бинарный код оригинальной версии и автоматически преобразовала его в TypeScript. По словам автора, весь процесс занял около двух часов, а расходы на использование API составили примерно 100 долларов.

Разработчик стремился максимально точно воспроизвести оригинальный игровой процесс. В браузерной версии сохранены заставка, система ввода имени игрока, турнирная сетка из восьми этапов, классическое колесо с секторами, мини-игра со шкатулками и внутриигровой магазин призов. Для полной совместимости был восстановлен оригинальный генератор случайных чисел — при одинаковых стартовых параметрах игровые сценарии могут совпадать с DOS-версией. Ранее жительница Тольятти выиграла автомобиль в шоу «Поле чудес». Оцените материал ОбществоПоле чуде

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

DOS-Игра Поле Чудес 2 Бровзерная Версия Claude Fable 5 Игровой Процесс

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Вакансия QA Automation / SDET [TypeScript]Вакансия QA Automation / SDET [TypeScript]Подписывайся на наш телеграм-канал, чтобы не пропустить новые вакансии! ✅
Read more »

Anthropic выпустила общедоступную ИИ-модель Claude Fable 5Anthropic выпустила общедоступную ИИ-модель Claude Fable 5Подробности читайте на vedomosti.ru
Read more »

Власти США закрыли доступ иностранцам к самым мощным ИИ-моделям Anthropic — MeduzaВласти США закрыли доступ иностранцам к самым мощным ИИ-моделям Anthropic — MeduzaПравительство США обязало компанию Anthropic закрыть иностранным пользователям доступ к ее самым мощным ИИ-моделям — Fable 5 и Mythos 5.
Read more »

Власть США требует от Anthropic ограничить доступ к своим ИИ-моделямВласть США требует от Anthropic ограничить доступ к своим ИИ-моделямАдминистрация США потребовала от Anthropic заблокировать доступ иностранным пользователям к флагманским ИИ-моделям Fable 5 и Mythos 5, а также предоставить неограниченный доступ к ИИ-модели Claude для военных целей.
Read more »



Render Time: 2026-06-14 20:14:28