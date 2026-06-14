Энтузиаст создал браузерную версию DOS-игры «Поле Чудес 2»

Денис Ширяев, известный разработчик игр, создал браузерную версию культовой DOS-игры «Поле Чудес 2». Для переноса игры он использовал ИИ Claude Fable 5, которая автоматически преобразовала исходный код в TypeScript. Разработчик стремился максимально точно воспроизвести оригинальный игровой процесс, сохранив заставку, систему ввода имени игрока, турнирную сетку и другие элементы. Для полной совместимости был восстановлен оригинальный генератор случайных чисел.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Энтузиаст Денис Ширяев создал браузерную версию культовой DOS-игры « Поле Чудес 2 ». Об этом сообщает PlayGround. Оригинальная игра 1993 года считается одним из самых известных игровых проектов постсоветской эпохи.

Поскольку исходный код не сохранился, восстановление потребовало декомпиляции оригинального исполняемого файла и реконструкции логики работы приложения. Для переноса игры Ширяев использовал ИИ Claude Fable 5. Нейросеть проанализировала бинарный код оригинальной версии и автоматически преобразовала его в TypeScript. По словам автора, весь процесс занял около двух часов, а расходы на использование API составили примерно 100 долларов.

Разработчик стремился максимально точно воспроизвести оригинальный игровой процесс. В браузерной версии сохранены заставка, система ввода имени игрока, турнирная сетка из восьми этапов, классическое колесо с секторами, мини-игра со шкатулками и внутриигровой магазин призов. Для полной совместимости был восстановлен оригинальный генератор случайных чисел — при одинаковых стартовых параметрах игровые сценарии могут совпадать с DOS-версией. Ранее жительница Тольятти выиграла автомобиль в шоу «Поле чудес». Оцените материал ОбществоПоле чуде





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DOS-Игра Поле Чудес 2 Бровзерная Версия Claude Fable 5 Игровой Процесс

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