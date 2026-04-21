Энн Хэтэуэй готовит возвращение к роли Миа Термополис в третьей части Дневников принцессы

Актриса Энн Хэтэуэй рассказала о работе над продолжением культовой франшизы Дневники принцессы, подчеркнув высокие ожидания фанатов и серьезный подход к качеству будущего сценария.

Поклонники культового молодежного кино начала двухтысячных получили долгожданные новости от голливуд ской звезды Энн Хэтэуэй . Актриса официально подтвердила, что команда, отвечающая за производство франшизы Дневники принцессы, ведет активную деятельность по подготовке третьей части истории о Миа Термополис. В недавнем интервью для издания Entertainment Weekly Хэтэуэй поделилась подробностями творческого процесса, отметив, что проект находится в стадии постоянной проработки.

Несмотря на то что работа над сценарием продолжается, актриса подчеркнула, что официального зеленого света от студии еще не получено, поэтому фанатам стоит запастись терпением и дождаться финального утверждения всех деталей производства. Энн Хэтэуэй откровенно призналась, что процесс создания сиквела требует предельной концентрации и серьезного подхода. Актриса вспомнила свой опыт работы над проектом Дьявол носит Prada, который научил ее тому, что ожидания аудитории всегда остаются крайне высокими. Звезда заявила, что не намерена выпускать посредственный продукт: если команда берется за возвращение к такой легендарной истории, как Дневники принцессы, то необходимо приложить максимум усилий, чтобы качество фильма соответствовало высоким стандартам оригинала. Она отметила, что совмещать творческие поиски с другими профессиональными обязательствами бывает непросто, однако энтузиазм актерского состава и съемочной группы остается на самом высоком уровне, что позволяет надеяться на скорое развитие сюжета о принцессе из Дженовии. Напомним, что история о простой школьнице Миа Термополис, которая внезапно узнает о своем королевском происхождении, началась в 2001 году под руководством режиссера Гэрри Маршалла. Фильм, основанный на романах Мэг Кэбот, стал настоящим трамплином для карьеры Энн Хэтэуэй, а ее экранный дуэт с Джули Эндрюс, исполнившей роль мудрой королевы, до сих пор считается эталонным для жанра семейной комедии. Пока поклонники ждут новостей о возвращении в Дженовию, медиапространство продолжает анализировать потребительские предпочтения аудитории. Например, недавний рейтинг компании Медиалогия показал, что зрители по-прежнему отдают предпочтение проверенным хитам. Так, мировое лидерство в списках популярности удерживают такие масштабные проекты, как Игра в кальмара и Очень странные дела, в то время как среди отечественных сериалов лидирующую позицию прочно занимает детектив След. Тем не менее, возвращение классических франшиз, таких как Дневники принцессы, обещает стать одним из самых ожидаемых событий в индустрии развлечений, способным собрать у экранов как преданных фанатов первых частей, так и новую молодую аудиторию





