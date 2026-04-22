Эксперт Игорь Юшков проанализировал причины энергетического кризиса в странах ЕС, указав на последствия отказа от российских энергоресурсов и негативное влияние санкций на продовольственную безопасность региона.

Кризис в энергетическом секторе Европы стал следствием череды ошибочных политических решений, которые привели к дефициту ресурсов и росту цен. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков подчеркивает, что европейские страны сознательно ограничили свои возможности по импорту нефтепродуктов, введя жесткие санкции против России.

Исторически сложилось так, что европейская экономика и транспортная система оказались сильно зависимы от дизельного топлива. В то время как внутренние нефтеперерабатывающие заводы Евросоюза специализировались преимущественно на производстве бензина, значительные объемы дизеля поступали из РФ. Запретив прямой импорт, европейские власти спровоцировали дисбаланс, который невозможно быстро устранить за счет альтернативных поставщиков.

Ситуация усугубляется тем, что европейские регуляторы ввели запрет даже на покупку нефтепродуктов, которые были произведены из российского сырья в третьих странах, включая такие крупные хабы, как Индия. Это фактически заблокировало доступ к альтернативным каналам поставок, создавая искусственный дефицит на внутреннем рынке.

По мнению Юшкова, вместо того чтобы искать прагматичные решения, такие как частичное возобновление работы нефтепроводов из России, что могло бы радикально снизить стоимость энергоносителей для потребителей, европейское руководство продолжает следовать политически мотивированной стратегии. Подобная самоизоляция от эффективных логистических цепочек ведет не только к энергетическому кризису, но и провоцирует долгосрочные проблемы в промышленном производстве.

Помимо острого дефицита топлива, европейская экономика столкнулась с серьезным кризисом в сфере производства удобрений. Прямая зависимость аграрного сектора от доступных энергоносителей означает, что энергетические проблемы неизбежно трансформируются в масштабный продовольственный кризис.

Игорь Юшков отмечает, что многие сложности, с которыми сегодня сталкиваются рядовые европейцы, не являются следствием объективных мировых процессов, а вызваны именно внутренними политическими просчетами. Неграмотная экономическая политика, отсутствие гибкости и отказ от рационального партнерства с ключевыми поставщиками ресурсов создали условия, при которых цены на товары первой необходимости продолжают расти, а энергетическая безопасность региона оказывается под угрозой.

В то время как другие страны мира находят способы адаптации к новым реалиям, Евросоюз продолжает усугублять собственное положение, ограничивая импорт и отказываясь от наиболее выгодных экономических путей развития.





