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Эммануэль Пети обвинил Родри в неуважении к Кабо-Верде после безголевой ничьей

Спорт News

Эммануэль Пети обвинил Родри в неуважении к Кабо-Верде после безголевой ничьей
Эммануэль ПетиРодриСборная Испании
📆6/16/2026 2:13 PM
📰sportsru
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Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал высказывание Родри после матча Испании с Кабо-Верде (0:0), назвав его неуважительным. Дискуссия переросла в спор о стиле игры, скромности звёзд и уважении к малым футбольным нациям.

Бывший полузащитник сборной Франции Эммануэль Пети раскритиковал высказывание своего испанского коллеги Родри после безголевой ничьей в матче с Кабо-Верде . Пети назвал слова Родри неуважительными по отношению к сборной Кабо-Верде и призanned самого футбол иста посмотреть на себя в зеркало, указав на то, что Испания должна была играть лучше, чтобы одержать победу.

По мнению Пети, несмотря на созданные моменты, испанцы не сумели их реализовать, в то время как игроки Кабо-Верде проявили настоящую самоотдачу в обороне. Родри, получивший "Золотой мяч" в 2024 году, заявил после матча, что кабо-вердийцы не собирались выходить из своей половины поля, и Испании почти не в чем себя упрекать, хотя необходимо улучшать реализацию. Эта позиция вызвала бурную реакцию в футбольном сообществе.

Некоторые болельщики и эксперты поддержали Пети, считая, что Родри демонстрирует высокомерие, особенно учитывая, что его собственная игра в последние два сезона подвергается критике. Другие, напротив, видят в словах Родри констатацию факта и не усматривают в них неуважения к сопернику. Спор обострился после того, как в соцсетях стали распространять сравнения с Н'Голаном Канте, известным своей скромностью, и комментарии о трансферной стоимости и зарплатах.

Дискуссия вышла за рамки одного матча и затронула более широкие темы: уважение к малым футбольным нациям, элитарность звёзд мирового уровня и стиль игры сборной Испании, которая всё чаще подвергается обвинениям в излишней оборонительной тактике, несмотря на possession-based подход. Вместе с тем в медиа-пространстве вспомнились и другие темы, обсуждавшиеся параллельно, включая мнение тренера Бородюка о наборе персонала в "Динамо", комментарии Роналду о будущем Винисиуса в "Реале" и сборной Бразилии, а также рассуждения Мелехина о шансах "Зенита" в Лиге чемпионов.

Однако центральной темой дня остаётся полемика между Пети и Родри, ставшая зеркалом современных противоречий в футболе между традиционными ценностями и современным прагматизмом

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Эммануэль Пети Родри Сборная Испании Кабо-Верде Золотой Мяч Футбол

 

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