Эмери повторил тренерский рекорд по победам в финалах еврокубков – 5. Столько же у Анчелотти , Моуринью и Трапаттони (2 победы в Лиге чемпионов, 2 в Кубке УЕФА / Лиге Европы, 1 в Лиге конференций) и Джованни Трапаттони (1 победа в Кубке европейских чемпионов, 3 в Кубке УЕФА, 1 в Кубке обладателей Кубков).

Самый мощный это Трап. Выиграть трижды кубок УЕФА в период полностью кубковой системы с участием по коэффициентам, это показатель. Недаром СССР имел в КУ один четвертьфинал, в КЕЧ где-то три полуфинала, а КОК брал целых три раза.

"Вечеринка на улицах Лондона". Болельщики "Арсенала" заменили слово "паника" на баннере фанатов "Сити" после 1:2 в апрельском матче и вывесили похожий возле "Эмирейтс" Эмери выиграл Лигу Европы в 5-й раз в карьере – это рекорд. Тренер победил в 5 из 6 финалов – уступил только с "Арсеналом" Мажич поддержал назначение пенальти в пользу "Зенита" в игре с "Ростовом": "Миронов сделал акцентированное движение рукой в сторону Педро.

Не понимаю его действие" Бруну о словах Кина, что он думал о рекорде по ассистам, а не о победе "МЮ": "Я никогда не гонялся за этим. Всегда буду стремиться выигрывать трофеи, а не индивидуальные награды" Принц Уильям о победе "Астон Виллы" в ЛЕ: "Потрясающий вечер! Поздравляю всех игроков, команду, тренерский штаб и всех, кто связан с клубом!

" Тренер "Акрона" Искаков о 2:0 с "Ротором" в стыках: "Такой город, как Волгоград, должен быть представлен в РПЛ. Но не в этом году" Уоткинс о победе в ЛЕ: "Потрясающе, это нечто особенное. Иногда Эмери нервничает в матчах АПЛ, потому что хочет победить, но сегодня он был спокоен, и это передалось нам, игрокам" Санчо – первый игрок в истории, сыгравший в финале ЛЧ, ЛЕ и ЛК в трех сезонах подряд.

Вингер выиграл Лигу Европы с "Астон Виллой" Игор Жезус из "Ноттингема" и Станич из "Лудогорца" – лучшие бомбардиры Лиги Европы с 7 голами. Ундав из "Штутгарта" и Буэндиа из "Виллы" – лучшие ассистенты с 6 голевыми пасами Холанд о 2-м месте "Сити": "Не тот финал, на который мы надеялись, но мы правильно используем это чувство в следующем сезоне. Поздравляю "Арсенал" с титулом" Сборная ДР Конго отменила сбор в Киншасе перед ЧМ из-за вспышки Эболы в стране.

Его перенесут в Бельгию, ФИФА следит за ситуацией "Катандзаро" прошел "Палермо" в плей-офф Серии Б по сумме двух матчей и сыграет с "Монцей" за выход в Серию





