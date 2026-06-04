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Элина Свитолина оценивает игру Мирры Андреевой в матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции - 2026

Спорт News

Элина Свитолина оценивает игру Мирры Андреевой в матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции - 2026
Мирра АндрееваЭлина СвитолинаОткрытый Чемпионат Франции
📆6/4/2026 7:12 PM
📰championat
18 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 51%

Элина Свитолина прокомментировала игру Мирры Андреевой в матче за выход в финал Открытого чемпионата Франции - 2026 по теннису, отметив, что корт подходит Андреевой лучше всего и что она сыграла очень хорошо, почти не совершая ошибок.

Мирра Андреева , занимающая восьмое место в рейтинге, была оценена по итогам матча за выход в финал Открытого чемпионата Франции - 2026 по теннис у. Ее соперница и оппонентка по матчу, Элина Свитолина , прокомментировала уровень игры Андреевой, отметив, что никогда не проигрывала ей сета.

Свитолина также подчеркнула, что корт подходит Андреевой лучше всего, учитывая ее статистику с 15-16 лет, и что ветер был на стороне Андреевой. В целом, Свитолина признала, что Андреева сыграла очень хорошо, почти не совершая ошибок, в то время как она сама чувствовала больше давления и совершала больше ошибок из-за медленного корта

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championat /  🏆 29. in RU

Мирра Андреева Элина Свитолина Открытый Чемпионат Франции Теннис Матч За Выход В Финал

 

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