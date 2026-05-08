Элайнеры: особенности и риски

Элайнеры - популярная технология в современной ортодонтии, которая позволяет корректировать прикус без использования металлических конструкций. Однако у метода есть особенности, о которых пациенты часто не знают. Максим Лабухин, медицинский директор сети клиник «МИА КЛИНИК», рассказал об особенностях элайнеров и рисках для полости рта и зубов. Он также напомнил о важности строгого соблюдения правил гигиены во время лечения и обращения к врачу при наличии воспаления десен или других проблем.

Элайнеры стали одной из самых популярных технологий в современной ортодонтии благодаря своей эстетичности и удобству. Прозрачные капы практически незаметны на зубах и позволяют корректировать прикус без использования металлических конструкций, однако у метода есть особенности, о которых пациенты часто не знают.

Об этом 8 мая рассказал «Известиям» медицинский директор сети клиник «МИА КЛИНИК» Максим Лабухин.

«Элайнеры представляют собой замкнутое пространство между капой и зубом, где скапливаются слюна и микрофлора. В этих условиях естественная защитная функция слюны работает слабее, а риск формирования бактериальной биопленки возрастает», — пояснил эксперт. Он отметил, что у пациентов с хорошей гигиеной эти процессы, как правило, контролируемы, однако при наличии воспаления десен, чувствительности зубов или нарушений эмали риски увеличиваются.

По словам специалиста, на рынке используются два основных типа элайнеров: термоформованные капы из медицинских полимеров (TPU, PETG) и системы, созданные методом 3D-печати из фотополимерных смол. При этом различия в структуре поверхности материалов могут влиять на накопление налета и прикрепление микроорганизмов.





