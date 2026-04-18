Румен Радев, бывший президент Болгарии, демонстрирующий лояльность к России, занимает первое место в опросах перед парламентскими выборами. Его потенциальная победа вызывает обеспокоенность в ЕС из-за его позиции по Украине, в то время как внутри страны он обещает бороться с коррупцией.

Болгария стоит на пороге важных парламентских выборов, которые могут определить дальнейший вектор развития страны. Согласно последним данным, лидирующую позицию в предвыборной гонке занимает бывший президент Румен Радев , известный своей относительно лояльной позицией по отношению к Российской Федерации. Издание Financial Times от 18 апреля сообщило, что, по прогнозам, политик, демонстрирующий дружественное отношение к России, имеет все шансы одержать победу на грядущих выборах, назначенных на воскресенье.

В период своего пребывания на посту президента Болгарии (с 2017 по 2026 год, до своей отставки 19 января этого года, вызванной необходимостью участия в досрочных парламентских выборах после провала формирования нового правительства) Румен Радев не характеризовался резкой критикой в адрес Российской Федерации и не присоединялся к активной поддержке европейских санкций, введенных против Москвы.

Этот факт вызывает повышенное внимание как внутри страны, так и на международной арене.

В то же время, как сообщалось изданием Politico 16 апреля, Европейский союз выразил определенную обеспокоенность в связи с потенциальной победой Радева, чья позиция по украинскому вопросу считается пророссийской.

Политические намерения и программа Радева, как отмечает издание, остаются в значительной степени неясными, что порождает обоснованную настороженность.

Несмотря на туманность предвыборной программы, в случае победы Радев обещает решительно бороться с «всепроникающим мафиозным государством», что является одной из центральных тем его предвыборной кампании и привлекает внимание значительной части электората, уставшего от коррупции и неэффективного управления.

Предстоящие выборы, запланированные на 19 апреля, обещают быть напряженными и могут привести к существенным изменениям в политическом ландшафте Болгарии, оказав влияние на ее внешнеполитический курс и отношения с ключевыми международными партнерами.

Сдвиг в сторону более нейтральной или даже дружественной позиции к России может стать значительным фактором в геополитической игре в регионе Восточной Европы, где Болгария играет важную роль.

Поэтому исход выборов будет внимательно отслеживаться не только в Брюсселе и Москве, но и в других столицах европейских государств.

Эксперты указывают на то, что предвыборная риторика Радева, направленная против коррупции и олигархических структур, находит отклик у болгарского общества, которое стремится к переменам и очищению политической системы.

Однако, именно неясность в вопросах внешней политики и конкретных шагов после выборов вызывает опасения у тех, кто ожидает сохранения проевропейского курса Болгарии.

Поэтому, вне зависимости от итогов голосования, поствыборный период будет характеризоваться активным обсуждением и, возможно, переформатированием политических альянсов, что делает текущую ситуацию в Болгарии одной из самых интригующих в европейской политике последних лет





