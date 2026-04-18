Head Topics

Экс-президент Болгарии с пророссийскими взглядами лидирует в предвыборной гонке

Политика News

Экс-президент Болгарии с пророссийскими взглядами лидирует в предвыборной гонке
БолгарияРумен РадевПарламентские Выборы
📆4/18/2026 9:37 PM
📰Известия
124 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 70% · Publisher: 51%

Румен Радев, бывший президент Болгарии, демонстрирующий лояльность к России, занимает первое место в опросах перед парламентскими выборами. Его потенциальная победа вызывает обеспокоенность в ЕС из-за его позиции по Украине, в то время как внутри страны он обещает бороться с коррупцией.

Болгария стоит на пороге важных парламентских выборов, которые могут определить дальнейший вектор развития страны. Согласно последним данным, лидирующую позицию в предвыборной гонке занимает бывший президент Румен Радев , известный своей относительно лояльной позицией по отношению к Российской Федерации. Издание Financial Times от 18 апреля сообщило, что, по прогнозам, политик, демонстрирующий дружественное отношение к России, имеет все шансы одержать победу на грядущих выборах, назначенных на воскресенье.

В период своего пребывания на посту президента Болгарии (с 2017 по 2026 год, до своей отставки 19 января этого года, вызванной необходимостью участия в досрочных парламентских выборах после провала формирования нового правительства) Румен Радев не характеризовался резкой критикой в адрес Российской Федерации и не присоединялся к активной поддержке европейских санкций, введенных против Москвы.

Этот факт вызывает повышенное внимание как внутри страны, так и на международной арене.

В то же время, как сообщалось изданием Politico 16 апреля, Европейский союз выразил определенную обеспокоенность в связи с потенциальной победой Радева, чья позиция по украинскому вопросу считается пророссийской.

Политические намерения и программа Радева, как отмечает издание, остаются в значительной степени неясными, что порождает обоснованную настороженность.

Несмотря на туманность предвыборной программы, в случае победы Радев обещает решительно бороться с «всепроникающим мафиозным государством», что является одной из центральных тем его предвыборной кампании и привлекает внимание значительной части электората, уставшего от коррупции и неэффективного управления.

Предстоящие выборы, запланированные на 19 апреля, обещают быть напряженными и могут привести к существенным изменениям в политическом ландшафте Болгарии, оказав влияние на ее внешнеполитический курс и отношения с ключевыми международными партнерами.

Сдвиг в сторону более нейтральной или даже дружественной позиции к России может стать значительным фактором в геополитической игре в регионе Восточной Европы, где Болгария играет важную роль.

Поэтому исход выборов будет внимательно отслеживаться не только в Брюсселе и Москве, но и в других столицах европейских государств.

Эксперты указывают на то, что предвыборная риторика Радева, направленная против коррупции и олигархических структур, находит отклик у болгарского общества, которое стремится к переменам и очищению политической системы.

Однако, именно неясность в вопросах внешней политики и конкретных шагов после выборов вызывает опасения у тех, кто ожидает сохранения проевропейского курса Болгарии.

Поэтому, вне зависимости от итогов голосования, поствыборный период будет характеризоваться активным обсуждением и, возможно, переформатированием политических альянсов, что делает текущую ситуацию в Болгарии одной из самых интригующих в европейской политике последних лет

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

Болгария Румен Радев Парламентские Выборы Россия Европейский Союз

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-19 23:37:40