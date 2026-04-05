Экс-руководитель ГВСУ № 8 признал вину в хищении 9 млрд рублей, одновременно задержан бывший замминистра обороны

Вадим Выгулярный признался в хищении средств у Минобороны, а Руслану Цаликову предъявлены обвинения в создании преступного сообщества. Новости о хищениях и коррупции в военном ведомстве.

Бывший руководитель Главного военно-строительного управления № 8 Вадим Выгулярный признал свою вину в хищении 9 миллиардов рублей у Министерства обороны, совершенном в рамках реализации 14 государственных контрактов. Он выразил раскаяние и готовность сотрудничать со следствием. Уголовное дело, связанное с этими событиями, ведется с 2023 года и объединено в одно производство с еще как минимум шестью другими уголовными делами.

Фигурантами этих дел являются разные лица, включая бывшего первого замминистра строительства Донецкой Народной Республики Юлию Мерваезову, бывшего главу Главного управления обустройства войск (ГУОВ) Минобороны Евгения Горбачева, который уже был осужден за мошенничество, и заочно обвиненного бывшего сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова, находящегося в розыске. В рамках расследования также допрашивали бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, однако пока в статусе свидетеля. Всего фигурантами этих дел стали девять человек. Выгулярный оказался в поле зрения правоохранителей после того, как в 2020 году его ГВСУ № 8 получило контракты на строительство объектов для Ракетных войск стратегического назначения на сумму 3 миллиарда рублей. Однако строительство было сорвано, и контракты были переданы компании, где работал бывший коллега Выгулярного, но уже на сумму 2 миллиарда рублей. Вадим Выгулярный пришел в ГВСУ в 2017 году с должности директора ГВСУ № 16, после объединения двух организаций. Он возглавлял новую структуру до 2020 года. Примечательно, что Выгулярный уже имел проблемы с законом: в 2006 году он был фигурантом уголовного дела по статье о мошенничестве и даже находился в федеральном розыске. Его карьера в структурах Минобороны вызывает вопросы. В редком интервью 2018 года он сообщал о наличии более тысячи единиц строительной техники и сооружений. В декларации о доходах за 2020 год Выгулярный указал годовой доход почти в 6 миллионов рублей и недвижимость площадью более 5 тысяч квадратных метров. Сюда входили земельные участки, дома, квартиры и нежилые помещения. Одновременно с признанием Выгулярным своей вины в СМИ появилась информация о задержании бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова, которому предъявлено обвинение в создании преступного сообщества, занимавшегося хищениями и отмыванием бюджетных средств в период с 2017 по 2024 год, а также в растратах, легализации денег и получении взяток. Следствие потребовало арестовать Цаликова на два месяца. Незадолго до этого он трижды давал показания по делу другого бывшего замминистра обороны - Тимура Иванова, которое касалось вывода более четырех миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Цаликов, экономист по образованию, прошел путь от науки и образования до должности министра финансов Северной Осетии-Алании, а затем в МЧС и Минобороны, где занимался вопросами расквартирования войск, жилищного обеспечения, строительства и ремонтов. Его карьера оказалась под угрозой в 2024 году, после неудачной попытки стать сенатором от Тувы. За годы службы семья Цаликова приобрела имущество на миллиарды рублей, включая элитную недвижимость. Также поступила новость о том, что Тимур Иванов, начальник Выгулярного и коллега Цаликова, получил окончательный отказ в отправке на СВО





