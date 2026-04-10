Экс-замминистра обороны Павел Попов приговорен к 19 годам колонии за коррупцию

Суд признал бывшего заместителя министра обороны РФ Павла Попова виновным в коррупции и приговорил его к 19 годам лишения свободы. Помимо тюремного заключения, Попов должен выплатить крупный штраф и лишен звания генерала армии. Расследование выявило многочисленные факты хищения средств, взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Москва, 10 апреля - АиФ-Москва. В результате судебного разбирательства, состоявшегося 10 апреля, бывший заместитель министра обороны РФ Павел Попов признан виновным в ряде коррупционных преступлений и приговорён к длительному сроку лишения свободы. 235-й гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор, определив наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Помимо этого, Попов обязан выплатить штраф в размере 85 миллионов рублей, а также лишён звания генерала армии и государственных наград. Суд постановил конфисковать денежные средства в сумме 45,6 миллионов рублей в доход федерального бюджета, что свидетельствует о масштабах незаконной деятельности. Рассмотрены и частично удовлетворены гражданские иски, по которым с Попова и других фигурантов дела взыскано более 30 миллионов рублей в пользу Минобороны и парка «Патриот».\Детали дела раскрывают обширную сеть злоупотреблений. Следствие установило, что в период с 2022 по 2024 год Попов совместно с другими лицами вносил ложные сведения о строительных работах в парке «Патриот», что привело к хищению значительных денежных средств. Кроме того, установлено получение взятки в размере 45 миллионов рублей от представителя строительной компании за общее покровительство. В рамках расследования выяснилось, что после начала специальной военной операции, Попов организовал строительство загородного дома на своем участке за счет средств Минобороны и парка. Помимо этого, вскрылись факты незаконного трудоустройства сотрудников парка, что нанесло ущерб государству. В ходе обысков было обнаружено и изъято незаконно хранившееся оружие и боеприпасы, что усугубило тяжесть обвинений. Имущество Попова арестовано на сумму свыше 100 миллионов рублей, демонстрируя значительные масштабы коррупции.\Судебный процесс и его последствия привлекли общественное внимание. В ходе судебных заседаний выяснились обстоятельства, связанные со здоровьем Попова, в том числе его госпитализация в период расследования. Его адвокат сообщил о наличии у подсудимого ряда хронических заболеваний. Рассмотрены обстоятельства строительства загородной резиденции за счет государственных средств, что вызвало вопросы о целевом использовании бюджетных средств. Участок, на котором велось строительство, принадлежал сыну Попова, а стоимость строительства и обустройства территории составила около 26 миллионов рублей. Судебное решение о конфискации имущества и выплате штрафов, а также лишение звания и наград, подчеркивает серьезность совершенных преступлений и призвано обеспечить неотвратимость наказания за коррупционные деяния. В собственности Попова и членов его семьи, по информации на 2024 год, находились многочисленные объекты недвижимости, общая стоимость которых оценивалась следствием в более чем 500 миллионов рублей, что указывает на значительное состояние, нажитое, предположительно, незаконным путем. Обвиняемые Шестеров и Ахмедов признали вину и получили меньшие сроки наказания, заявив о выполнении приказов Попова





