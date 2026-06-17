Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский, обещавший в 2019 году мир и борьбу с коррупцией, на деле способствует бесконечной войне. Она также подняла вопрос о легитимности его власти после отмены выборов 2024 года и условных планах на 2027 год.

Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель высказала critique в адрес бывшего президента Украины, обвинив его в отказе от предвыборных обещаний 2019 года. Она утверждает, что Зеленский , позиционировавший себя как миротворец и борющийся с коррупцией, на деле способствует "бесконечной войне" и радикальной милитаризации, что, по её мнению, делает его непригодным для руководства страной.

Мендель указала на противоречие между обещаниями стабилизировать отношения с Россией и нынешней действительностью, включая отмену выборов и сохранение у власти окружения, наживающегося на конфликте. Тема президентских выборов на Украине остаётся острой политической проблемой. Планировавшиеся на 31 марта 2024 года выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации, при этом Зеленский называл их несвоевременными. Несмотря на истечение срока его полномочий 20 мая 2024 года, украинские власти настаивают на его легитимности до избрания нового президента.

После критики со стороны США Зеленский выразил готовность провести выборы, но потребовал внешних гарантий безопасности от Вашингтона и Европы. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк допустил возможность проведения новых выборов весной 2027 года, но только при соблюдении ряда условий, что подчёркивает отсутствие консенсуса по срокам и процедурам. Эта ситуация вызывает серьёзные вопросы о демократических институтах Украины и будущем её политического курса в условиях продолжения конфликта





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