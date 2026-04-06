Экс-губернатор Курской области Смирнов приговорен к 14 годам за взятки при строительстве фортификаций

Алексей Смирнов, бывший губернатор Курской области, осужден на 14 лет лишения свободы по обвинению в получении взяток в связи со строительством оборонительных сооружений. Суд также наложил штраф и лишил его права занимать определенные должности.

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов приговор ен к 14 годам лишения свободы по делу о получении взяток при строительстве оборонительных сооружений. Об этом стало известно 6 апреля, благодаря сообщению корреспондента «Известий» из зала суд а. Помимо этого, суд обязал Смирнова выплатить штраф в размере 400 миллионов рублей.

Судебное решение также предусматривает лишение Смирнова права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 10 лет. Вдобавок к этому, с бывшего губернатора постановили взыскать 20,9 миллионов рублей. \Напомним, что 2 апреля прокуратура запросила для Смирнова 15 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей. Государственное обвинение также ходатайствовало о конфискации у экс-губернатора вышеуказанной суммы в 20,9 миллионов рублей. В то же время, защита Смирнова просила суд назначить наказание ниже минимального предела, учитывая сотрудничество подсудимого со следствием. Смирнов был арестован по обвинению в получении взяток при строительстве фортификационных сооружений в приграничных районах Курской области. Согласно материалам дела, Смирнов признал свою вину, но подчеркнул, что никогда лично не требовал денег от подрядчиков. По его словам, эти денежные средства были «добровольными пожеланиями» со стороны строительных компаний. \Кроме того, Смирнов подтвердил ранее данные показания о том, что его предшественник на посту губернатора Курской области, Роман Старовойт, также получал взятки в особо крупном размере. Смирнов также сообщил, что именно Старовойт предложил схему получения процентов от подрядчиков. Алексей Смирнов был задержан 6 февраля, вместе с бывшим вице-губернатором Курской области Алексеем Дедовым. Сообщалось, что Смирнов заключил с судом соглашение о сотрудничестве, что предполагало рассмотрение его дела в особом порядке. Аналогичное соглашение было заключено и Дедовым, но для него прокуратура запросила более суровое наказание – 19 лет лишения свободы. Дело Смирнова стало одним из громких коррупционных скандалов, связанных со строительством оборонительных сооружений в приграничных регионах, подчеркивая важность борьбы с коррупцией и обеспечения прозрачности в расходовании бюджетных средств, особенно в условиях текущей геополитической обстановки. Все важные новости — в канале «Известия» в мессенджере МАХ.





