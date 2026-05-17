Экстрада সিмун Макгрегор обыграл Холлоуэя 13 лет назад в UFC

Экстрада Симун Макгрегор проиграл в последнем поединке Макса Холлоуэя единогласным решением на турнире UFC Fight Night. Узнайте подробности и другие новости MMA на SportBox.ru

Макса Холлоуэя 13 лет назад, в августе 2013‑го Холлоуэй проиграл Макгрегор у единогласным судейским решением на турнире UFC Fight Night в Бостоне (США). Макгрегор у 37 лет.

Последний поединок ирландца состоялся в июле 2021 года, тогда на UFC 264 он досрочно проиграл американцу Дастину Порье. На счету Макгрегора 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в двух весовых категориях. 34‑летний Холлоуэй одержал 27 побед и потерпел девять поражений. Он бывший чемпион UFC в полулегком весе и бывший обладатель пояса BMF. В прямом эфире турниры UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч!

В прямом эфире турниры UFC смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч!

