Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ соберётся в экстренном порядке для обсуждения инцидента, в результате которого украинский беспилотник ударил пассажирский автомобиль, перевозивший белорусскую детскую футбольную команду, в результате чего погибла женщина‑сопровождающая и получили ранения восемь человек, среди них шесть несовершеннолетних. Президент Беларуси обвиняет Киев в агрессии и предупреждает о тяжёлых последствиях дальнейшего вовлечения страны в конфликт.

Совет постоянных полномочных представителей стран СНГ объявил о проведении экстренного заседания, созванного по инициативе белорусской стороны. Причина созыва - удар украинского беспилотного аппарата по пассажирскому автобусу, который перевозил граждан Белоруссии в Брянской области.

В официальном сообщении пресс‑службы исполнительного комитета Содружества подчеркивается, что рассматриваемый случай будет квалифицирован как нападение на мирных жителей, и обсуждение пройдет в стенах исполнительного комитета. Инцидент произошёл на трассе А240 в центральной части Брянской области, когда автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Гомеля, двигался по маршруту к тренировочному лагерю. В результате удара погибли женщина‑сопровождающая и несколько пассажиров, а восемь человек получили ранения, среди которых шесть несовершеннолетних.

По данным местных властей, пострадавшим был оказан экстренный медицинский уход, а раненых доставили в ближайшие больницы. Президент Республики Беларусь, выступая с заявлением по поводу трагедии, подтвердил, что удар был нанесён украинским дроном, несмотря на попытки киевского руководства отвергнуть эту версию. Он предупредил, что любые попытки вовлечения Белоруссии в вооружённый конфликт обойдутся дорого и повлекут за собой серьёзные последствия.

Кроме того, в рамках дипломатических мероприятий временный поверенный в делах Украины в стране Иван Новицкий получил ноту протеста, в которой закреплены претензии Белоруссии к украинской стороне по поводу агрессии против мирного населения. Экстренное заседание Совета начнёт работу в ближайшие часы, где представители всех стран‑участниц СНГ обсудят меры реагирования, возможные санкции и пути предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Ожидается, что в работе будут учитываться как интересы пострадавших, так и необходимость поддержания стабильности в регионе, а также поиск дипломатических каналов для снижения напряжённости между сторонами конфликта





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