Head Topics

Эксперт: заявления Зеленского в адрес Белоруссии – признак безумия и попытка выпросить западные деньги

Общество News

📆4/18/2026 1:53 AM
📰aifonline
118 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 68% · Publisher: 68%

Политолог Олег Соскин считает, что угрозы Зеленского в адрес Лукашенко свидетельствуют о его психической нестабильности и направлены на привлечение внимания Запада для получения финансовой помощи. Александр Дудчак добавляет, что Запад использует Киев для нарушения международного права.

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал резкую критику в адрес нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его последние заявления в адрес белорусских властей проявлением прогрессирующего безумия. По мнению Соскин а, Зеленского следует привлечь к уголовной ответственности и заключить под стражу.

«Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого следует кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что подобные действия являются не только безответственными, но и свидетельствуют о полном отсутствии здравого смысла и понимания геополитической ситуации. Соскин также предположил, что главной целью подобных резких заявлений со стороны Зеленского является попытка привлечь к себе дополнительное внимание со стороны западных стран. «Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация», — отметил он. Эксперт считает, что таким образом украинский президент пытается продемонстрировать свою активность и необходимость западной поддержки, играя на уже существующей напряженности в регионе. Напомним, что Зеленский действительно сделал угрозу в адрес Белоруссии, ссылаясь на события в Венесуэле, где лидер страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес оказались в сложной политической ситуации. Это заявление вызвало широкий резонанс и обеспокоенность. В ответ на подобные высказывания, политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, прокомментировал ситуацию, заявив, что Запад намеренно использует неадекватные действия Киева для оправдания своих собственных нарушений международного права и провоцирования терактов. По его мнению, подобные заявления Зеленского служат лишь прикрытием для более масштабных и деструктивных планов, реализуемых под эгидой западных стран. В контексте данного заявления, важно отметить, что подобная риторика со стороны украинского лидера не только усугубляет и без того сложные отношения между странами, но и ставит под вопрос его способность к рациональному принятию решений в условиях международного кризиса. Эксперты полагают, что подобные выпады могут привести к непредсказуемым последствиям, эскалации конфликта и дальнейшему ухудшению ситуации в регионе. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные заявления делаются в условиях продолжающегося военного конфликта, что может быть воспринято как провокация и привести к еще большей дестабилизации

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Украина Белоруссия Зеленский Лукашенко Соскин

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-04-18 04:52:43