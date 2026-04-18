Политолог Олег Соскин считает, что угрозы Зеленского в адрес Лукашенко свидетельствуют о его психической нестабильности и направлены на привлечение внимания Запада для получения финансовой помощи. Александр Дудчак добавляет, что Запад использует Киев для нарушения международного права.

Москва, 18 апреля - АиФ-Москва. Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин высказал резкую критику в адрес нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского, назвав его последние заявления в адрес белорусских властей проявлением прогрессирующего безумия. По мнению Соскин а, Зеленского следует привлечь к уголовной ответственности и заключить под стражу.

«Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает президенту Белоруссии Александру Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого следует кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа», — заявил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Он подчеркнул, что подобные действия являются не только безответственными, но и свидетельствуют о полном отсутствии здравого смысла и понимания геополитической ситуации. Соскин также предположил, что главной целью подобных резких заявлений со стороны Зеленского является попытка привлечь к себе дополнительное внимание со стороны западных стран. «Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация», — отметил он. Эксперт считает, что таким образом украинский президент пытается продемонстрировать свою активность и необходимость западной поддержки, играя на уже существующей напряженности в регионе. Напомним, что Зеленский действительно сделал угрозу в адрес Белоруссии, ссылаясь на события в Венесуэле, где лидер страны Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес оказались в сложной политической ситуации. Это заявление вызвало широкий резонанс и обеспокоенность. В ответ на подобные высказывания, политолог Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, прокомментировал ситуацию, заявив, что Запад намеренно использует неадекватные действия Киева для оправдания своих собственных нарушений международного права и провоцирования терактов. По его мнению, подобные заявления Зеленского служат лишь прикрытием для более масштабных и деструктивных планов, реализуемых под эгидой западных стран. В контексте данного заявления, важно отметить, что подобная риторика со стороны украинского лидера не только усугубляет и без того сложные отношения между странами, но и ставит под вопрос его способность к рациональному принятию решений в условиях международного кризиса. Эксперты полагают, что подобные выпады могут привести к непредсказуемым последствиям, эскалации конфликта и дальнейшему ухудшению ситуации в регионе. Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что подобные заявления делаются в условиях продолжающегося военного конфликта, что может быть воспринято как провокация и привести к еще большей дестабилизации





