Эксперт раскрыл возможный регион запуска беспилотников ВСУ для атаки на Кировскую область

В ночь на 31 мая российские силы ПВО уничтожили 216 беспилотников ВСУ. Одна из целей - предприятие в Кировской области. Эксперт Максим Кондратьев считает, что дроны могли запустить из Харьковской и Сумской областей.

В ночь на 31 мая российские системы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины на несколько регионов страны. Всего было уничтожено 216 дронов, которые пытались поразить цели в Липецкой, Курской, Орловской, Ростовской, Саратовской областях, Краснодарском крае и других субъектах РФ.

Особый резонанс вызвала попытка атаки на предприятие в Уржумском районе Кировской области, сообщил губернатор Александр Соколов. В результате падения беспилотника возник пожар, однако жертв удалось избежать. На месте происшествия оперативно развернулись спасательные службы. Эксперт по беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в эксклюзивном интервью aif.ru выдвинул версию о том, что беспилотные комплексы могли быть запущены из северных регионов Украины, включая Харьковскую и Сумскую области.

Это объясняет большую дальность полета дронов и их способность достигать отдаленных целей в глубине российской территории. Кондратьев отметил, что украинские силы активно используют тактику комбинированных ударов, сочетая различные типы беспилотников для подавления ПВО и нанесения ущерба промышленной инфраструктуре. Атака на Кировскую область - не первая попытка украинских беспилотников проникнуть в этот регион. Ранее фиксировались единичные случаи, но масштаб последнего налета показывает изменение тактики ВСУ.

Эксперты связывают это с политическими заявлениями Киева о намерении перенести боевые действия вглубь России. Россия, в свою очередь, усиливает меры противовоздушной обороны и разрабатывает новые способы противодействия беспилотной авиации. Оперативные службы продолжают ликвидацию последствий атаки, а специалисты изучают обломки дронов для выявления их технических характеристик и маршрутов полета. Данная атака также привлекла внимание к вопросам безопасности критической инфраструктуры в регионах, граничащих с Украиной.

Местные власти отчитались о проведении дополнительных инструктажей для сотрудников предприятий и усилении охраны. Несмотря на отсутствие пострадавших, инцидент вызвал обеспокоенность жителей Кировской области. Губернатор Соколов заверил граждан, что ситуация находится под контролем, и призвал сохранять спокойствие. Тем временем российские военные продолжают мониторинг воздушного пространства и готовятся к отражению возможных новых атак.

В целом, массированный налет беспилотников - это очередной эпизод в эскалации конфликта, где обе стороны активно применяют технологии беспилотной авиации. Украина делает ставку на дальние удары, стремясь продемонстрировать уязвимость российской противовоздушной обороны, в то время как Россия наращивает производство систем радиоэлектронной борьбы и средств ПВО. Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время количество подобных атак может возрасти, что потребует дополнительной координации между военными и гражданскими службами





