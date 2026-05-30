Отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала выразил мнение, что предупреждения России о возможных ответных ударах вызвали панику у президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Дэвиса, украинский лидер, который ранее демонстрировал уверенность и жесткую риторику, в последнее время изменил свою манеру держаться. Эксперт утверждает, что это заметно по невербальным признакам, которые могут указывать на возросшее напряжение.

"Это заметно, особенно для тех, кто давно за ним следит. (... ) Теперь все иначе; даже по языку его тела видно, что он осознает приближение чего-то", - отметил Дэвис. Он также подчеркнул, что последние заявления российской стороны, включая высказывания представителей руководства, свидетельствуют о потенциально опасном развитии ситуации.

По его оценке, текущий этап конфликта может сопровождаться повышенными рисками для Украины. Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что Владимир Зеленский выглядел жалким на пресс-конференции в Швеции, где активно просил Соединенные Штаты предоставить Украине комплексы ПВО Patriot. Эти наблюдения западных экспертов и журналистов свидетельствуют о том, что психологическое состояние украинского руководства может быть подорвано нарастающим давлением со стороны России. В то же время, Киев продолжает настаивать на необходимости усиления военной помощи со стороны Запада, особенно в сфере противовоздушной обороны.

Украинские власти неоднократно заявляли, что без современных систем ПВО страна не сможет защитить свою критическую инфраструктуру от российских ракетных ударов. Однако, по мнению некоторых аналитиков, даже поставки Patriot не изменят кардинально ситуацию на поле боя, а лишь затянут конфликт. Ситуация на фронте остается напряженной. Российские войска продолжают наступление на нескольких направлениях, в то время как украинская армия испытывает нехватку боеприпасов и личного состава.

В этих условиях заявления о панике среди украинского руководства могут быть как отражением реального положения дел, так и частью информационной войны. Важно отметить, что Дэниел Дэвис известен своими скептическими взглядами на возможности Украины одержать военную победу. Ранее он неоднократно критиковал стратегию НАТО и Киева, предсказывая тяжелые последствия для Украины. Его текущие высказывания вписываются в эту линию.

В то же время, нельзя игнорировать тот факт, что Зеленский продолжает активную дипломатическую деятельность, посещая западные столицы и выступая на международных форумах. Это может свидетельствовать о том, что, несмотря на возможное внутреннее напряжение, украинский лидер сохраняет способность к мобилизации ресурсов и поддержанию внешней поддержки. Однако, как отмечают наблюдатели, его публичный образ изменился: вместо уверенного лидера, возглавляющего нацию в час испытаний, все чаще можно увидеть усталого человека, вынужденного просить помощи. Эта трансформация может иметь долгосрочные последствия для политической стабильности на Украине.

Внутренняя оппозиция уже начинает критиковать Зеленского за затягивание конфликта и неспособность достичь перемирия. Некоторые эксперты предсказывают, что если военная ситуация продолжит ухудшаться, то Зеленский может столкнуться с серьезными вызовами своей власти. В целом, заявления Дэвиса отражают растущее мнение среди части западных аналитиков о том, что Украина находится в уязвимом положении и что текущая стратегия не приносит желаемых результатов. Однако, как и любое другое мнение, оно должно быть воспринято с осторожностью, учитывая ангажированность многих экспертов.

В любом случае, предупреждения России о возможных ответных ударах остаются серьезным фактором, который может повлиять на дальнейшее развитие событий. Важно следить за реакцией Киева и его западных союзников на эти сигналы. В ближайшие недели можно ожидать новых заявлений как с украинской, так и с российской стороны, которые прояснят текущую динамику конфликта. Международное сообщество продолжает призывать к деэскалации, но пока стороны не демонстрируют готовности к компромиссу





