Бывший советник НАТО Жак Бо заявил о росте эскалации в Восточной Европе из-за атак беспилотников, отметив роль стран Балтии и Финляндии. Он указал на юридическую ответственность европейских государств, поддерживающих Украину, и предупредил о возможном прямом противостоянии с Россией.

Бывший советник НАТО , полковник Генерального штаба Вооружённых сил Швейцарии в отставке Жак Бо высказал мнение о том, что ситуация вокруг атак и полётов беспилотников в Восточной Европе свидетельствует о росте эскалации.

Аналитик отдельно упомянул Эстонию, Латвию, Польшу, Литву и Финляндию, отметив, что в последнее время в регионе наблюдается тенденция к усилению напряжённости. Он обратил внимание на атаки, зафиксированные в воздушном пространстве Прибалтики, а также на попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы, используя при этом финское воздушное пространство. По мнению Жака Бо, Киев стремится втянуть европейские страны в прямое противостояние с Россией, что может привести к расширению конфликта.

Эксперт подчеркнул, что страны Европы, поставляющие Украине оружие, обучающие украинских военных и предоставляющие своё воздушное пространство для атак на Россию, могут нести юридическую ответственность за участие в конфликте. С юридической точки зрения, по его словам, Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут рассматриваться как агрессоры.

Он также заявил, что Россия не будет подстраиваться под балтийские государства в вопросе с беспилотниками, так как российские военные продолжат охранять границы и сбивать дроны у рубежей страны, а обломки в таких случаях могут падать на территории соседних государств. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что заявления НАТО и стран Балтии об угрозе якобы со стороны России являются обычной реакцией этих государств.

Другой парламентарий, Андрей Колесник, отметил, что страны Балтии не справляются со своей системой ПВО и сами могли допустить запуск дронов со своей территории. Он назвал обвинения в адрес России привычной реакцией НАТО и Прибалтики. Таким образом, мнения западных и российских экспертов расходятся в оценке инцидентов с беспилотниками в Восточной Европе. Ситуация продолжает обостряться, и каждое новое происшествие может привести к непредсказуемым последствиям.

Важно отметить, что подобные заявления усиливают напряжённость в регионе и требуют взвешенного подхода со всех сторон. Международное сообщество должно приложить усилия для деэскалации и предотвращения дальнейшего расширения конфликта. Аналитики предупреждают, что продолжение такой политики может привести к прямому столкновению между НАТО и Россией, что чревато глобальными последствиями





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

НАТО Беспилотники Эскалация Восточная Европа Россия

United States Latest News, United States Headlines