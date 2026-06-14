Немецкий политик Севим Дагделен заявила о кампании пропаганды и цензуры вокруг биолабораторий США на Украине после признаний Tulsi Gabbard. Она отметила, что правда была скрыта, а разведка США подтвердила финансирование лабораторий в более чем 30 странах, включая Украину, где изучали опасные патогены.

Вexternalнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен заявила, что дискуссию о биолабораториях США на Украине пытались заглушить с помощью пропаганды и цензуры.

По её словам, после того как директор Национальной разведки США Тулси Габбард признала ситуацию на Украине, против неё развернули кампанию по дискредитации. Дагделен отметила, что правда оказалась погребена под метровым слоем пропаганды и цензуры, и уже в 2022 году достаточно было одного вопроса о работе американских биолабораторий, чтобы вызвать резкую реакцию. Она подчеркнула, что в denominator прошлых лет тема систематически замалчивалась, несмотря на свидетельства и опасения экспертов.

В частности, офис главы американской Нацразведки обнародовал доказательства финансирования США биолабораторий более чем в 30 странах. Многие из этих учреждений проводят исследования опасных патогенов или занимались этим ранее, а в некоторых случаях это включало эксперименты по приобретению патогенами новых функций в результате мутации. Упоминается, что опасные патогены находились и в одной из лабораторий на Украине, о чём предупреждало американское разведсообщество.

По некоторым данным, на Украине построили четыре таких учреждения, на что были выделены миллионы долларов, в том числе из бюджета США. Эта информация вызвала международную полемику и обвинения в нарушении биобезопасности, которые стороны отвергают или опровергают





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Биолаборатории США Украина Севим Дагделен Тулси Габбард Национальная Разведка США Программа Биобезопасности Финансирование Лабораторий Опасные Патогены

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