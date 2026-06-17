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Эксперт рассказал, как правильно вести себя при панической атаке

Здоровье News

Эксперт рассказал, как правильно вести себя при панической атаке
Паническая АтакаТревогаПсихология
📆6/17/2026 10:51 AM
📰RT на русском
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Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов объяснил, почему не стоит бороться с эмоциями во время панической атаки, и дал рекомендации по поведению в приступе.

Паническая атака может застать человека врасплох в самой неожиданной ситуации. Внезапный приступ интенсивного страха, сопровождающийся учащенным сердцебиением, одышкой, головокружением и чувством нереальности происходящего, способен серьезно испугать даже тех, кто никогда ранее не сталкивался с подобным состоянием.

Кандидат медицинских наук Валерий Литвинов в интервью поделился важными рекомендациями, которые помогут не только пережить приступ, но и снизить вероятность его повторения в будущем. По словам эксперта, ключевое правило во время панической атаки - не бороться с эмоциями, а признать их существование. Литвинов подчеркивает, что важно осознать: эти ощущения не связаны с реальной угрозой для жизни, несмотря на то, что организм реагирует так, будто опасность неизбежна. Он рекомендует в первую очередь обратиться за поддержкой к близким людям.

Если рядом есть кто-то из родных или друзей, стоит открыто рассказать о своем состоянии: описать, что именно вы чувствуете, какие физические симптомы испытываете. Простое присутствие другого человека и его спокойный голос могут значительно облегчить приступ. Не менее важно помнить, что эмоции с такой интенсивностью не могут продолжаться бесконечно. Они начнут отступать в скором времени, и не стоит торопить этот процесс - достаточно просто дать себе время.

Литвинов предостерегает от использования дыхательных техник, методов релаксации или самогипноза непосредственно во время приступа. В ряде случаев такие практики, особенно если человек находится один, могут парадоксальным образом усилить тревогу и ухудшить состояние. Поэтому применять их следует с большой осторожностью, а лучше - под наблюдением другого человека, который сможет оценить реакцию и при необходимости оказать помощь.

Вместо этого эксперт советует сосредоточиться на собственных действиях: например, медленно пройтись по комнате, взять в руки холодный предмет или просто наблюдать за дыханием, не пытаясь его контролировать. Главное - сохранять хотя бы видимость спокойствия и помнить, что паническая атака - это временное явление. Для профилактики повторных приступов полезно вести дневник эмоций, избегать стимуляторов вроде кофеина и никотина, а также освоить базовые техники саморегуляции в спокойной обстановке. Регулярные физические упражнения и полноценный сон также снижают общий уровень тревожности.

Однако если панические атаки становятся частыми или мешают нормальной жизни, необходимо обратиться к специалисту - психотерапевту или психиатру. Современная медицина предлагает эффективные методы лечения, включая когнитивно-поведенческую терапию и, при необходимости, медикаментозную поддержку. Помните: паническое расстройство не является приговором, и с ним можно успешно справиться

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Паническая Атака Тревога Психология Валерий Литвинов Самопомощь

 

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