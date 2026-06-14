Эксперт: Израиль будет провоцировать США на войну с Ираном, а Трамп может переложить бремя на Европу

Доцент РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев в интервью aif.ru объяснил, почему израильское руководство не хочет мира с Ираном и как Вашингтон может использовать европейских союзников. Эксперт считает, что в случае системного кризиса Запада Израиль рискует исчезнуть.

Москва. Руководство Израиля категорически не заинтересовано в мире с Тегераном и попытается спровоцировать Вашингтон на продолжение боевых действий. Однако Белый дом может пойти на сделку, переложив военное бремя на европейских союзников.

Если же западный мир погрузится в системный кризис, еврейское государство рискует прекратить существование в среднесрочной перспективе. Такое мнение в эксклюзивном интервью aif.ru высказал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Ранее портал Ynet сообщил о глубоком недовольстве Тель-Авива американо-иранскими переговорами - там уверены, что президент США Дональд Трамп хочет заключить сделку любой ценой, даже в ущерб интересам Израиля.

По мнению эксперта, израильские власти будут сознательно срывать любые договорённости. В заметке Ynet есть элемент гротеска, но она чётко показывает позицию руководства Израиля: никакого мира с Ираном там не хотят. Израиль, разумеется, не желает вести боевые действия против Ирана в одиночку. Участие США в такой войне для израильского руководства - это, условно, праздник.

Простым израильтянам эта война, как и всем нормальным людям, не нужна, но правящие круги мирную сделку не приветствуют. В публикацию скрыто заложена мысль, что Израиль будет сопротивляться любым договорённостям и провоцировать Штаты, толкая их на военные действия против Ирана. Вместе с тем эксперт обрисовал и более сложную конфигурацию: США могут формально заключить мир, но сохранить давление руками союзников. Реальная цель Вашингтона, по его словам, - найти третьи страны, готовые выступить прокси-силой, а самого Трампа эксперт считает мастером шантажа.

Существует вариант, который часто упускают из виду. США действительно могут подписать с Ираном мирное соглашение, но это вовсе не будет означать прекращения войны Запада против Ирана. Вашингтон вроде как остаётся в стороне, но при этом нагибает своих союзников - прежде всего европейских, а возможно, и Австралию с Новой Зеландией - и заставляет воевать их. В таком случае Израиль снова будет потирать руки: наконец-то нашлась третья сила, которая выполнит роль прокси.

Именно поэтому Трамп так активно нервировал НАТО угрозами выхода США: мол, давайте, начинайте воевать сами. Думаю, тема войны против Ирана никуда не делась. Вывод американских войск и техники из Европы - это тоже намёк: ребята, нас больше интересует иранский проект. Он добавил, что в ход пойдут пошлины, территориальные споры и пересмотр обязательств.

Например, он может сказать: я не буду трогать Гренландию, но вы должны сыграть свою роль в конфликте с Ираном. Или пообещать снизить пошлины в обмен на военную лояльность. Это классический стиль американской политики. Если же Израиль всё-таки останется без поддержки и один на один с Ираном, мгновенной катастрофы не случится, но положение Тель-Авива станет крайне тяжёлым.

С Израилем сразу ничего фатального не произойдёт. Однако если он не выполнит требования Ирана - не выведет войска из Ливана и в целом не утихомирится, - то останется один на один с Тегераном. Иран сможет продолжить боевые действия, и тогда Израилю несдобровать. Его положение станет крайне тяжёлым.

При этом даже в критической ситуации израильское руководство, по его прогнозу, задействует мощное лобби и может добиться помощи. Израиль в любом случае будет вопить на весь мир, давить через лоббистские структуры, и в конечном итоге сработает западная солидарность. На помощь придут - будь то европейские страны или даже Канада, Австралия и Новая Зеландия. Поэтому в ближайшей перспективе Израиль сохранится, но останется в весьма ослабленном состоянии.

Экзистенциальная угроза, по мнению Перенджиева, возникнет лишь при стечении глобальных негативных факторов - одновременного глубокого кризиса в США и Европе. Я придерживаюсь позиции, что Израиль действительно может исчезнуть как государство в среднесрочной перспективе. Но это произойдёт исключительно в том случае, если глубокий кризис разразится повсеместно - и в Европе, и в США, и в других центрах западного мира. Тогда никто не придёт Израилю на помощь, и он окажется перед угрозой полного уничтожения.

Здесь ключевой вопрос - сработает ли общая западная солидарность в момент, когда каждый будет спасать себя сам. Таким образом, ситуация на Ближнем Востоке остаётся крайне напряжённой. Израиль, по мнению эксперта, будет делать всё возможное, чтобы втянуть США в конфликт с Ираном, в то время как администрация Трампа ищет способы минимизировать собственные потери. Европейские союзники, вероятно, окажутся втянутыми в этот конфликт, даже если формального объявления войны не будет.

Сценарий системного кризиса Запада остаётся маловероятным, но его возможные последствия для Израиля могут быть катастрофическими. Добавим, что эксперт также отметил роль лоббистских структур, которые могут склонить чашу весов в пользу Израиля даже в самых сложных условиях. Однако если западные страны окажутся поглощены внутренними проблемами, поддержка может оказаться недостаточной. Перенджиев подчеркнул, что израильское руководство должно учитывать эти риски и быть готовым к разным сценариям развития событий.

В любом случае, ближайшие месяцы покажут, насколько верны его прогнозы и каким образом будет развиваться противостояние между Израилем и Ираном при посредничестве США





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