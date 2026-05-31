Новое исследование показало, что препарат амивантамаб способен полностью уничтожать раковые опухоли у пациентов, устойчивых к химио- и иммунотерапии.

В Москве 31 мая были обнародованы результаты международного исследования, которое продемонстрировало высокую эффективность экспериментальной трёхкомпонентной вакцины амивантамаб в борьбе с рак овыми опухолями. Препарат, разработанный учёными из Института исследований рак а в Лондоне под руководством профессора Кевина Харрингтона, показал способность полностью уничтожать опухоли у пациентов, которые перестали реагировать на стандартные методы лечения, включая химиотерапию и иммунотерапию.

Эти данные были опубликованы в авторитетном издании The Guardian и вызвали широкий резонанс в медицинском сообществе. Исследование проводилось с участием 102 пациентов из 11 стран, страдающих от рака головы и шеи - одной из наиболее распространённых форм онкологических заболеваний, занимающей шестое место в мире по частоте встречаемости. Результаты впечатляют: у 43 участников опухоли значительно уменьшились или полностью исчезли, причём у 15 из них наблюдалась полная ремиссия уже через несколько недель после начала терапии.

Профессор Харрингтон отметил, что такой мощный ответ организма является невероятным достижением для пациентов, у которых ранее практически не оставалось вариантов лечения. По его словам, аналогичные положительные результаты были зафиксированы и при лечении рака лёгких, что открывает перспективы для более широкого применения препарата. Механизм действия амивантамаба заключается в блокировке белка EGFR, который стимулирует рост злокачественных клеток, и одновременной активации иммунной системы для атаки на опухоль.

Важной особенностью препарата является способ введения: он вводится под кожу, а не внутривенно, что значительно упрощает процедуру и снижает нагрузку на пациентов. Побочные эффекты в большинстве случаев были слабыми или умеренными, и только у каждого десятого пациента терапию пришлось прервать из-за нежелательных реакций. Учёные подчёркивают, что амивантамаб может стать настоящим прорывом в онкологии, помогая тысячам пациентов ежегодно, особенно тем, кто исчерпал возможности стандартного лечения.

В ближайшее время планируется проведение более масштабных клинических испытаний для подтверждения безопасности и эффективности препарата перед его выходом на рынок. Ранее также были обнародованы данные о тревожных симптомах, которые могут указывать на развитие рака, что подчёркивает важность ранней диагностики и инновационных методов терапии





