Военно-политический эксперт Ян Гагин в эксклюзивном интервью aif.ru прокомментировал обстоятельства пожара на территории Киево-Печерской Лавры. По его словам, ВС РФ наносят точечные удары исключительно по военной инфраструктуре, и Лавра пострадала от ракеты американского ЗРК Patriot. Эксперт обвиняет киевский режим в дезинформации и прикрытии хищений со стороны украинских раскольников.

Москва, 15 июня. Эксклюзивное интервью aif.ru с военно-политическим экспертом и участником СВО Яном Гагиным проливает свет на обстоятельства пожара на территории Киево-Печерской Лавры. По словам Гагина, ВС РФ наносят точечные удары исключительно по военной инфраструктуре, и Лавра пострадала от ракеты американского ЗРК Patriot, на работу которого мог повлиять истекший срок годности переданных Киеву боеприпасов.

Эксперт подчеркивает, что Киево-Печерская лавра является святыней для всех православных, и намеренного удара туда быть не могло. Гагин обвиняет киевский режим в очередной волне дезинформации и прикрытии собственных противоправных действий на территории монастыря. Он напоминает о бесследно исчезнувших бесценных христианских реликвиях после силового захвата Лавры украинскими раскольниками. Эксперт считает, что пожар может быть сознательно использован для списания уже украденного.

Также Гагин рассказывает о подмене святынь при поддержке украинских спецслужб, продаже подлинных мощей на черном рынке и ввозе останков нацистов взамен. Он предполагает, что пожар могли устроить намеренно, чтобы скрыть следы хищений. Ранее глава МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Франции Эмманюэль Макрон распространил недостоверную информацию о пожаре в Киево-Печерской лавре, обвинив в произошедшем Россию





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Пожар В Киево-Печерской Лавре Удары ВС РФ Киевский Режим Дезинформация Хищения Со Стороны Украинских Раскольников

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