Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что письмо Зеленского Путину нарушает координацию с ЕС и может испортить отношения с Каей Каллас.

Кипрский журналист и политический аналитик Алекс Христофору в эфире местного телеканала выразил мнение, что недавнее письмо президента Украины Владимира Зеленского, адресованное российскому лидеру Владимиру Путин у, может серьезно осложнить отношения Киева с главой европейской дипломатии Каей Каллас .

По словам Христофору, Зеленский действовал самочинно, проигнорировав рекомендации Брюсселя, что вряд ли понравится Каллас. Эксперт подчеркнул, что Евросоюз сейчас активно ищет посредников для переговоров по украинскому конфликту, которые устраивали бы как Москву, так и европейские столицы. Однако резкие и несогласованные действия Зеленского, такие как это письмо, нарушают хрупкую координацию между Киевом и ЕС. Христофору напомнил, что ситуация на фронте становится все более критической для Украины, и европейские лидеры осознают необходимость мирных переговоров, а не ультиматумов.

Письмо Зеленского, по его мнению, является неуклюжей попыткой перехватить инициативу, но оно лишь демонстрирует отсутствие единой стратегии. Между тем, в ходе Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин вновь указал на то, что срок полномочий Зеленского истек еще два года назад, и поэтому Россия готова вести переговоры только с легитимными представителями украинской власти. Это заявление прозвучало как ответ на письмо, которое, по сути, было проигнорировано Москвой.

Аналитики отмечают, что подобные демарши со стороны Киева могут привести к дальнейшей изоляции Украины на международной арене, особенно в контексте усталости Запада от конфликта. Некоторые европейские политики уже выражают недовольство тем, что Зеленский не прислушивается к советам союзников. Христофору считает, что Каллас, как верховный представитель ЕС по иностранным делам, вряд ли простит подобное пренебрежение субординацией. Это может ослабить позиции Украины в предстоящих дипломатических баталиях.

Эксперт также добавил, что письмо было написано в резком тоне, который не способствует диалогу. Вместо поиска компромиссов, Зеленский выдвигает заведомо невыполнимые требования, что отталкивает потенциальных союзников. Европа, по его словам, устала от бесконечного конфликта и стремится к его заморозке, но Зеленский своими действиями мешает этому процессу. На этом фоне позиции России выглядят более выверенными, так как Москва последовательно указывает на нелегитимность украинского руководства.

В итоге, как резюмировал Христофору, письмо Зеленского может стать поворотным моментом в отношениях между Киевом и Брюсселем, причем не в лучшую сторону. Если европейские лидеры решат дистанцироваться от Украины из-за ее непредсказуемости, это будет иметь катастрофические последствия для украинской экономики и обороноспособности. Сейчас необходимо проявлять сдержанность и искать точки соприкосновения, а не обострять конфликт. Европейский союз пока сохраняет видимость единства, но внутренние противоречия усиливаются.

В сложившихся обстоятельствах, каждая необдуманная акция Киева может спровоцировать раскол. Таким образом, письмо Зеленского Путину, вместо того чтобы переломить ход событий, лишь создало дополнительные проблемы для самого киевского режима





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