Эксперт: после кризиса в Ормузском проливе инвестиции в нефтедобычу переориентируются на Америку

Старший менеджер консалтинговой компании Имплемента Иван Тимонин считает, что блокировка Ормузского пролива из-за эскалации вокруг Ирана приведет к перераспределению инвестиций в нефтедобычу в пользу США, Канады, Бразилии, Гайаны и Аргентины. Кризис подчеркнул важность маршрутного риска и устойчивости цепочек поставок.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, что отразилось на уровне экспорта и добычи нефти в регионе.

После ближневосточного конфликта инвестиции в нефтедобычу будут направлены в США, Канаду, Бразилию, Гайану и Аргентину, так как потребители стремятся снизить зависимость от одного маршрута поставок. Кризис показал, что маршрутный риск становится ключевым фактором для нефтяного рынка, и часть новых вложений будет направлена не только в добычу, но и в устойчивость цепочек поставок. Такое мнение высказал РИА Новости старший менеджер консалтинговой компании Имплемента Иван Тимонин.

По его словам, ключевыми странами, которые будут притягивать инвестиции в нефтедобычу после ближневосточного конфликта, станут США, Канада, Бразилия, Гайана и Аргентина. Потребители будут стремиться стать менее зависимыми от одного маршрута поставок. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.

Кризис показал, что маршрутный риск снова становится одним из ключевых факторов для нефтяного рынка: ограничения в Ормузском проливе уже привели к заметному сокращению ближневосточных потоков, росту стоимости перевозок и переориентации части поставок из Атлантического бассейна. Однако нового сланцевого бума ждать не стоит, отметил Тимонин. Американские компании после кризисов последних лет стали гораздо осторожнее: даже при высоких ценах они чаще сохраняют капитальную дисциплину, ограниченно увеличивают бурение и направляют часть сверхдоходов на дивиденды и выкуп акций.

В Канаде основной интерес связан с экспортной инфраструктурой: Trans Mountain увеличивает поставки нефти к тихоокеанскому побережью и создает для азиатских покупателей дополнительный канал поставок. В 2026 году Бразилия, Гайана и Аргентина могут обеспечить около половины прироста мировой добычи нефти. Рост связан с запуском новых проектов: глубоководных платформ для добычи, хранения и отгрузки нефти в Бразилии, новых очередей Stabroek в Гайане и развитием Vaca Muerta в Аргентине.

Тимонин подчеркнул, что полного возврата к прежней логике, скорее всего, не будет, но и уйти из Ближнего Востока мировой рынок не сможет. Регион сохраняет уникальные преимущества: низкую себестоимость, крупные запасы, масштабную инфраструктуру и близость к ключевым азиатским потребителям. После деэскалации физические потоки частично восстановятся, а Ближний Восток останется одним из центров мирового нефтяного рынка, но изменится оценка риска.

Если раньше перебои в Ормузском проливе часто рассматривались как стресс-сценарий, то теперь они будут напрямую учитываться в инвестиционных моделях, страховании, долгосрочных контрактах и политике запасов. Поэтому часть новых вложений будет чаще направляться не только в добычу, но и в устойчивость цепочек поставок: трубопроводы, экспортные терминалы, хранилища, резервные маршруты и альтернативные источники энергии. Ответом на кризис станет не только поиск новых источников нефти, но и стремление сделать всю энергетическую систему менее зависимой от одного региона и одного маршрута поставок





РИА Новости / 🏆 16. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ормузский Пролив Нефтяной Рынок Инвестиции США Ближний Восток

United States Latest News, United States Headlines