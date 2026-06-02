Эксперт предупредила о рисках голодания для похудения

Врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская рассказала, как продолжительное голодание влияет на метаболизм и почему может привести к набору веса, а также указала на категории людей, которым стоит избегать подобных практик.

В современном мире все больше людей обращаются к различным методикам для контроля веса и улучшения здоровья. Одной из таких методик, набирающей популярность, является кратковременное голодание , которое часто рассматривается как разновидность интервального голодания.

Однако, как отмечают эксперты, этот подход не является универсальным и требует особой осмотрительности. По словам Натальи Боровской, доцента департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидата медицинских наук и врача-гастроэнтеролога, продолжительное голодание в качестве способа похудения может привести к неожиданному результату - набору весса после завершения диеты. Она объясняет, что длительные периоды без пищи могут замедлять метаболизм, и когда человек возвращается к обычному питанию, тело, сохраняя запасы энергии, начинают накапливать жир более активно.

Боровская подчеркивает, что даже такие, казалось бы, мягкие формы, как 12-часовое голодание, не подходят для каждого. Перед тем как экспериментировать с любыми схемами голодания, необходимо проконсультироваться с врачом или диетологом. Особенно это важно для людей с хроническими заболеваниями, нарушениями обмена веществ, проблемами с желудочно-кишечным трактом, диабетом, а также при неврологических и эндокринных патологиях, включая болезни надпочечников и щитовидной железы. Самолечение в этих случаях может усугубить состояние здоровья.

Таким образом, хотя кратковременное голодание и имеет своих сторонников, научное сообщество призывает подходить к этому методу с осторожностью. Индивидуальные особенности организма, текущее состояние здоровья и наличие патологий должны быть исследованы специалистом. Потребителям информации о диетах стоит критически оценивать популярные тренды, опираясь на доказательную медицину и профессиональные рекомендации, а не на краткосрочные успехи отдельных личностей. Баланс питания, умеренная физическая активность и здоровый образ жизни остаются краеугольными камнями долгосрочного поддержания нормального веса и общего благополучия





