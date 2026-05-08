Эксперт предупредил о рисках исчезновения Израиля как государства

📆5/8/2026 2:09 AM
📰aifonline
Доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что Израиль может прекратить своё существование как государство из-за возможного ухода США с Ближнего Востока. Эксперт также прокомментировал заявление Дональда Трампа о восстановлении Ирана и стратегию Тель-Авива в условиях постоянной войны.

Москва, 8 мая — АиФ-Москва. В настоящее время возникают риски того, что Израиль может прекратить своё существование как государство, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В.

Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев. Эксперт прокомментировал заявление Дональда Трампа о том, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят военные действия и «уйдут уже сейчас». По словам Перенджиева, пока в Соединенных Штатах рассуждают о гипотетическом уходе, Израиль продолжает жить в логике перманентной войны. Даже в периоды перемирия Тель-Авив не прекращает обстрелы.

Но если американцам однажды придётся не «уйти», а в прямом смысле бежать с Ближнего Востока, Еврейское государство рискует остаться один на один со своими противниками без какой-либо поддержки. Эксперт отметил, что сила Ирана — в его обширной территории и сложном рельефе, которые невозможно «разнести в пух и прах» никакими бомбардировками. Израиль этим похвастаться не может. Сколько бы ракет ни было в арсенале США, их физически не хватит, чтобы подавить всю военную инфраструктуру на такой огромной площади.

Столько бомб и ракет не существует в природе. Иран просто слишком большой. Израиль же, напротив, очень маленький и уязвимый для массированных ударов. Кроме того, Иран делает ставку на оружие, которое в разы дешевле американо-израильского, но не уступает ему по эффективности, а по некоторым позициям — превосходит.

Это позволяет вести войну на истощение. Пока США тратят миллионы долларов на один высокоточный перехватчик, Иран запускает рой относительно дешёвых дронов и ракет, истощая систему ПВО Штатов и Израиля чисто математически. Такой подход превращает любую дорогостоящую систему обороны в финансовую «чёрную дыру» для западной коалиции. Помимо техники и рельефа, эксперт указал на стабильность иранского общества.

Вопреки расчётам США и Израиля на коллапс власти после ликвидации верхов, «глубинное государство» сохранило полную устойчивость, управляемость и готовность к сопротивлению при любых обстоятельствах. Поэтому, если США лишатся физической возможности помогать Израилю ни деньгами, ни боеприпасами, для Тель-Авива наступят тяжёлые времена. Риски того, что Израиль может прекратить своё существование как государство, закладываются именно сейчас. При этом эксперт также прокомментировал гипотетические рассуждения Трампа в стиле «если бы мы ушли».

По мнению собеседника издания, это может быть попыткой получить обратную связь от арабских государств Персидского залива. Белому дому важно понять, готовы ли они к самостоятельности и можно ли склонить их к более активному участию в конфликте с Ираном на стороне США. В данном случае просматривается старая идея создания «Ближневосточного НАТО». В этой конструкции арабским государствам и Израилю отводится роль ведомых, а США сохраняют позицию «главного управляющего» обеими корпорациями — и европейской, и ближневосточной.

Ранее Перенджиев отметил, что заявление президента Дональда Трампа о том, что Ирану якобы потребуется 20 лет на восстановление страны, даже если США прекратят военные действия и «уйдут уже сейчас», противоречат реальным действиям американцев на Ближнем Востоке

