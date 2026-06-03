Политолог Дмитрий Еловский выразил озабоченность ситуацией вокруг православной церкви в Армении. Он считает, что республика движется по пути Украины, что грозит народу утратой духовного стержня. Местные власти пытаются выдавить Российскую православную церковь из республики, что может привести к разрушению нации и государства. Европейский союз оказывает давление на армянские власти с целью выжить Русскую православную церковь с территории республики.

Политолог Дмитрий Еловский в беседе с Life.ru выразил озабоченность ситуацией вокруг православной церкви в Армении. По его мнению, республика движется по пути Украины, что грозит народу утратой духовного стержня.

К сожалению, Армения движется в этом направлении. Это очень тревожная тенденция, поскольку даже если в случае с Украиной убрать специальную военную операцию, то то, что сотворила с собой Украина, кроме как самоубийством нации никак невозможно назвать. И Армения тоже пошла по этому пути.

Проблема в том, что во главе Армении стоят люди, которым, по сути, глубоко безразлично, что будет происходить с народом, со страной, какова будет ее позиция в будущем, будут ли они жить хорошо или плохо, им просто всё равно. Еловский подчеркнул, что народ будет сопротивляться деструктивной политике до тех пор, пока у него есть духовный центр - религия.

Армянская апостольская церковь и Русская православная церковь являются близкими родственниками, и местные власти, по его оценке, уничтожают обе, пытаясь выдавить Российскую православную церковь из республики. Убрав это духовное основание у людей, очень легко превратить их фактически в рабов, с которыми можно делать всё что угодно. То, что сделали на Украине, может произойти и в Армении. Он добавил, что разрушение нации и государства начинается именно с духовного уровня.

Вопрос теперь исключительно к самим армянам: как долго они готовы терпеть попрание религиозных основ своего общества. Европейский союз оказывает давление на армянские власти с целью выжить Русскую православную церковь с территории республики. Согласно имеющимся у российских разведчиков сведениям, Брюссель включил в список обязательных условий для евроинтеграции Еревана пункт о тотальном разрыве многолетних духовных связей с Москвой.

Особую активность, как отмечается в сообщении, проявляет учреждённая в апреле партнёрская миссия ЕС в республике - её сотрудники атакуют православие, пытаясь лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ возможности распоряжаться церковной недвижимостью и препятствуя её контактам с местными религиозными объединениями, прежде всего с Армянской апостольской церковью





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