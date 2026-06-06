Эксперт назвал возможные регионы запуска дронов ВСУ в сторону Краснодарского края

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что беспилотники, атаковавшие нефтебазу в Усть-Лабинске и направлявшиеся в сторону Краснодарского края, могли быть запущены с Херсонской или Николаевской областей Украины. За ночь было сбито 376 дронов над десятками регионов РФ, в том числе над Кронштадтом.

Москва, 6 июня - АиФ-Москва. По информации военного эксперта, капитана первого ранга запаса Василия Дандыкина, беспилотники Вооруженных сил Украины, направлявшиеся в сторону Краснодарского края, могли быть запущены с территории Херсонской или Николаевской областей Украины.

Напомним, в минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны сбили 376 украинских беспилотников над различными регионами России, включая Брянскую, Курскую, Ленинградскую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Тверскую, Тульские области, а также над Крымом. В результате атаки БПЛА на нефтебазу в Усть-Лабинске возник пожар, предварительно без пострадавших. Из близлежащих домов было эвакуировано 60 человек. Эксперт пояснил, что дроны, атаковавшие Кронштадт, также, вероятно, стартовали с южных регионов Украины, ближе к морю.

Эта массовая атака беспилотников демонстрирует расширение зоны операций ВСУ и использование различных типов БПЛА для ударов по объектам на значительном удалении, включая критическую инфраструктуру и регионы, ранее считавшиеся менее уязвимыми. Пожары на нефтебазах и атаки на объекты в глубине российской территории указывают на изменение тактики и возможное применение новых типов беспилотников с увеличенной дальностью полета. Подобные инциденты подчеркивают важность совершенствования систем ПВО и радиотехнической разведки для защиты от низкотехнологичных, но многочисленных целей.

Оценка источников запуска дронов имеет ключевое значение для планирования контрмер и защиты потенциально уязвимых объектов в приграничных и приморских районах





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БПЛА Беспилотники Краснодарский Край Усть-Лабинск Херсонская Область Николаевская Область ПВО Нефтебаза Пожар

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