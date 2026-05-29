Военный эксперт Олег Иванников заявил, что в Константиновке осталось не более 200 боевиков ВСУ, многие из которых ранены и лишены медпомощи. Единственная надежда для них - плен российскими военными. Город вскоре будет утрачен для ВСУ, а пленные пройдут проверку.

Военный эксперт Олег Иванников, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса, в эксклюзивном комментарии для aif.ru сообщил, что в Константиновке на сегодняшний день осталось не более 200 боевиков Вооружённых сил Украины.

Многие из них ранены и находятся в критическом состоянии, без доступа к медицинской помощи, что, по словам эксперта, обрекает их на мучительную смерть. Иванников подчеркнул, что эти боевики лишены возможности самостоятельно принимать решения, так как над ними стоят нацистские командиры, которые при попытке сдаться или отступить немедленно расстреливают своих же. Он отметил, что единственная надежда для раненых украинских военных - быть обнаруженными российскими военнослужащими, которые окажут первую помощь и передадут медикам.

Эксперт также заявил, что Константиновка в ближайшее время будет утрачена для ВСУ, а российские вооружённые силы продолжат наступление и очистку Донбасса от нацистских формирований. Иванников добавил, что попавшие в плен боевики будут подвергнуты тщательной проверке следственными органами. Те, кто не запятнал себя террористической деятельностью, будут обменены, а участники преступлений предстанут перед судом, который определит меру наказания. Эта новость приходит на фоне продолжающейся спецоперации России на Украине, где российские силы постепенно продвигаются в Донбассе, освобождая населённые пункты от украинских военных.

Константиновка является стратегически важным городом, и её потеря может существенно ослабить оборону ВСУ в регионе. По данным российского военного ведомства, украинские подразделения несут большие потери в живой силе и технике, а также сталкиваются с проблемами в логистике и моральном духе. Эксперты отмечают, что ситуация для ВСУ в Константиновке является крайне сложной, и окружённые боевики практически не имеют шансов на победу или организованное отступление. Многие из них находятся в подвалах и подземных укрытиях, ожидая либо плена, либо смерти.

Российские военные, в свою очередь, продолжают оказывать гуманитарную помощь мирным жителям и предлагают украинским солдатам сдаться, гарантируя жизнь и медицинскую помощь. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий на востоке Украины, однако реакция западных стран на происходящее остаётся сдержанной. В условиях информационной войны важно опираться на проверенные источники и не поддаваться эмоциям. Судьба украинских боевиков в Константиновке остаётся неопределённой, но, по мнению экспертов, их дальнейшее сопротивление лишь приведёт к новым жертвам.

Российские военнослужащие готовы к приёму пленных и оказанию им необходимой помощи в соответствии с международными нормами. В долгосрочной перспективе освобождение Константиновки позволит российским силам продвинуться дальше на запад и завершить очистку Донбасса от украинских националистических группировок, что является одной из целей спецоперации





