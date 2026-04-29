Эксперт назвал пять ошибок при мариновании шашлыка и объяснил, как их избежать

Специалист по кулинарии рассказал о самых распространённых ошибках при мариновании шашлыка и дал советы, как правильно подготовить мясо, чтобы оно получилось сочным и вкусным. В статье также приведены рекомендации по выбору посуды и времени выдержки мяса в маринаде.

По словам эксперта, главной проблемой приготовления шашлык а становится выбор неподходящих ингредиентов для маринад а. Многие популярные компоненты, вопреки расхожему мнению, не только не улучшают, но и ухудшают вкус и текстуру будущего блюда.

Например, уксус излишне денатурирует белок, что приводит к пересушиванию мяса и делает его жёстким. Майонез, в свою очередь, не способен достаточно размягчить мясные волокна, а при жарке может выделять канцерогенные вещества, опасные для организма. Ещё одна распространённая ошибка заключается в неверной работе со специями. Специалист пояснила, что при их избытке маринад становится слишком навязчивым и перебивает вкус мяса, особенно нежных сортов, таких как курица или индейка.

К тому же обилие приправ может вызвать дискомфорт в желудке. При этом не раскрыть в полной мере вкусовые и ароматные свойства специй также оказывается частым упущением. Чтобы этого избежать, приправы перед добавлением в маринад необходимо подготовить. Например, перец, тмин и кориандр нужно слегка обжарить на сухой сковородке и после раскрошить, а чеснок и свежие травы — мелко нарезать, чтобы они дали сок.

«Не стоит добавлять в маринад соль — даже небольшой её избыток вытягивает влагу из мяса ещё до жарки, и блюдо получается сухим. Лучше посолить уже готовый шашлык, снятый с углей», — добавила собеседница Life.ru. Третья ошибка — недостаточное количество маринада, из-за чего часть блюда остаётся пресной и менее вкусной. Оптимален такой объём, когда жидкость полностью покрывает каждый кусок, — это примерно 100–150 мл маринада на килограмм мяса.

Чтобы не считать миллилитры вручную, можно рассмотреть готовые маринады из гипермаркета — их упаковки обычно уже рассчитаны на стандартное количество мяса. В то же время не рекомендуется поливать шашлык маринадом в процессе жарки — многие так делают, чтобы потушить огонь в мангале или придать мясу мнимую сочность. На самом деле этот подход не способствует дополнительному напитыванию шашлыка и к тому же увеличивает время приготовления блюда, из-за чего оно получается пересушенным. Четвёртая ошибка касается посуды.

Алюминиевая тара при контакте с кислой средой вступает в реакцию, что отражается на вкусе и безопасности продукта. Пластиковые пакеты не всегда рассчитаны на длительное хранение жирных и кислых маринадов. Для этих целей используются стеклянные ёмкости, эмалированная посуда и контейнеры из нержавеющей стали. Пятая ошибка — нарушение времени выдержки.

Несмотря на популярное мнение, оставлять мясо в маринаде на всю ночь — плохая идея, которая чаще всего приводит к излишней мягкости и рыхлости блюда. При этом мариновать мясо меньше 30 минут практически бессмысленно — за это время ингредиенты просто не успевают повлиять на структуру и вкус будущего шашлыка.

«Время подготовки мяса зависит от его сорта и вида маринада. Так, например, свинину в вине стоит оставить на 4–6 часов, а курице в кефире будет достаточно 2–4 часов», — заключила Гладкова. А ранее шеф-повар рассказал, что самым универсальным и популярным соусом к шашлыку является томатный соус с травами, острым или сладким перцем. Для тех, кто не любит остринку, для курицы лучше подойдут сливочные соусы или карри.

Для говядины эксперт советует соус на основе аджики либо классическую томатную заправку: паста, вода, масло, сахар, соль, уксус, зелень и лук. Прекрасные варианты получаются и из печёных на огне томатов или баклажанов





