Эксмо-АСТ прекратила поставки книг «Лабиринту» из-за задолженности

Из-за неуплаты задолженности книжная сеть «Книжный лабиринт» больше не получает поставки книг от издательской группы «Эксмо-АСТ» . Это создает серьезные проблемы для сети, которая уже столкнулась с сокращением числа магазинов и финансовыми трудностями.

Холдинг « Лабиринт », владеющий розничной сетью «Книжный лабиринт », не погасил долги перед издательской группой «Эксмо-АСТ», в связи с чем группа приняла решение о полном прекращении поставок книг должнику. Об этом рассказал «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Поставки были остановлены в конце 2024 года, вопрос об урегулировании задолженности «сейчас прорабатывается», добавил Новиков.

«Эксмо-АСТ» – крупнейшая российская издательская группа, объединяющая издательства АСТ, «Эксмо», «Азбука-Аттикус», «Манн, Иванов и Фербер» и другие. Задолженность «Лабиринта» перед издательствами группы начала накапливаться еще в 2023 году и к концу мая 2024 года составляла «сотни миллионов рублей», сообщал тогда Новиков. Весной 2024 года «Эксмо-АСТ» временно приостанавливала отгрузки книг «Лабиринту», планируя, по словам Новикова, вернуться к поставкам после «урегулирования всех вопросов» с холдингом-должником. В 2023-2024 годах сеть «Книжный лабиринт» сформировала задолженность общей стоимостью более 300 млн рублей не только перед «Эксмо-АСТ», но и перед другими поставщиками, в числе которых – торговый дом БММ, издательства «Поляндрия No Age», «Синдбад», Ad Marginem. Все они обращались в суд с исками о нарушении обязательств по договорам поставки. Топ-менеджеры ряда других издательств – «Росмэн», «Альпина паблишер», «Рипол классик» – признавались «Ведомостям», что уже не работают с «Лабиринтом». Проблема с поставщиками книг – не единственная трудность для «Лабиринта». За последний год принадлежащая холдингу книжная сеть сократила число своих магазинов с 62 до 6. По данным Ассоциации книгораспространителей (АСКР), сейчас под брендом «Книжный лабиринт» работает три магазина в Москве и столько же в Подмосковье. Кроме того, контрагенты «Лабиринта» стали массово обращаться в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании банкротом основного холдинга – ООО «Книготорговая компания «Лабиринт». Ассортимент «Эксмо-АСТ» – это основа для книжной розницы, говорит автор Telegram-канала Books & Reviews Валерий Шабашов. Полное прекращение поставок книг этой группой, как отмечает эксперт, – это «максимально серьезный удар». Любое сокращение книжной розницы негативно сказывается на потребителях, поскольку именно в таких магазинах читатель имеет возможность ознакомиться с изданием, принять решение о его покупке, резюмировал Шабашов.





