Эксперт назвал топ мошеннических схем в сфере ЖКХ

Финансовый университет доцент Пётр Щербаченко в интервью RT перечислил самые распространённые способы обмана жильцов через фишинговые письма, поддельные квитанции и голосования за благоустройство. Он дал рекомендации по защите от таких атак.

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в интервью RT подробно рассмотрел наиболее распространённые мошеннические схемы, жертвами которых становятся жители многоквартирных домов. Специалист выделил несколько ключевых типов атак, эксплуатирующих доверие граждан и их недостаточную осведомлённость в вопросах взаимодействия с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями.

Первая и, пожалуй, самая массовая схема связана с фишинговыми сообщениями, приходящими якобы от Центра ЖКХ или УК. В них получателей уведомляют о наличии задолженности за услуги и предлагают немедленно погасить её по ссылке, чтобы избежать штрафов. Часто в сообщениях содержится угроза отключения коммунальных услуг. Ссылка ведёт на counterfeit-сайт, тщательно стилизованный под официальный портал, где жертва вводит данные своей банковской карты, логины и пароли.

Вторая схема маскируется под запрос на уточнение личных данных жильцов. Мошенники, выдавая себя за представителей управляющей компании или используя взломанные аккаунты соседей в домовых чатах, рассылают поддельные квитанции с просьбой проверить их и внести доплату по налогу на имущество или за услуги. Третья популярная ловкушка построена на искреннем желании граждан улучшить дворовую территорию. Мошенники инициируют онлайн-голосования за благоустройство - высадку цветов, ремонт детской площадки, покраску скамеек - и для участия предлагают перейти по ссылке, которая ведёт на фишинговый ресурс.

Отмечается, что криминальные схемы постоянно эволюционируют, используя актуальные социальные тренды, такие как цифровизация услуг и повышение гражданской активности. Эксперт подчеркнул, что защита от таких атак требует基ом повышенной бдительности и знаний простых правил цифровой гигиены. Прежде всего, любые сообщения о долгах или запросы данных необходимо перепроверять, обращаясь в управляющую компанию по официальным телефонным номерам, указанным в договоре или на сайте администрации municipality. Никогда не следует переходить по гиперссылкам из писем и сообщений от неизвестных отправителей.

Также крайне важно не вводить личную, платежную и учетную информацию на сайтах с незнакомыми адресами. Для защиты рекомендуется установить надёжное антивирусное ПО на все устройства и регулярно обновлять его базы, так как это помогает блокировать известные фишинговые и мошеннические ресурсы. Дополнительно, как предупредил ранее另一位 эксперт, Алексей Двилянский, киберпреступники всё чаще взламывают аккаунты жителей в популярных дачных и домовых чатах, что позволяет им рассылать вредоносные сообщения от лица доверенных лиц, значительно повышая вероятность успеха атаки.

Таким образом, для противодействия этим угрозам необходима комплексная стратегия, сочетающая техническую защиту, правовую грамотность и критическое мышление гражданина при взаимодействии с цифровыми сервисами ЖКХ





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ЖКХ Мошенничество Фишинг Поддельные Квитанции Онлайн-Голосование Благоустройство Цифровая Безопасность

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