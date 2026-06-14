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Эксперт: Сделка с Ираном - уступки США в преддверии операции против Кубы

Политика News

Эксперт: Сделка с Ираном - уступки США в преддверии операции против Кубы
ИранСШАТрамп
📆6/14/2026 1:50 AM
📰aifonline
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Военный эксперт Юрий Кнутов анализирует, что протокол между США и Ираном, ожидаемый 14 июня, на самом деле представляет собой предварительное соглашение с существенными уступками Вашингтона, мотивированными внутренней политикой и подготовкой к военной операции против Кубы для повышения рейтинга Дональда Трампа перед ноябрьскими выборами.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Согласно сообщениям западных средств массовой информации, сделка между Иран ом и США может быть подписана 14 июня, в день рождения американского президента Дональда Трамп а.

Пакистан, выступающий основным посредником на переговорах, заявляет о согласовании текста мирного соглашения. Швейцария предложила свою территорию в качестве места для подписания документа. Военный эксперт Юрий Кнутов, в эксклюзивном комментарии для aif.ru, объясняет, что документ, ожидаемый 14 июня, не является соглашением о мире, а представляет собой протокол о намерениях. По его словам, единственные конкретные пункты протокола - открытие Ормузского пролива в течение 60 дней и проведение переговоров по ядерной сделке и другим вопросам.

Это предварительное соглашение призвано продемонстрировать внутри США достижения Трампа, его якобы успешное взаимодействие с Ираном. Эксперт подчеркивает, что США идут на существенные уступки, которые ранее считались недопустимыми, включая сохранение урана на территории Ирана. Кроме того, Оман и Иран сохранят контроль над Ормузским проливом, а также планируется сокращение американского военного присутствия на своих базах. Эти уступки, по мнению Кнутова, связаны с внутриполитической борьбой в США и подготовкой к выборам в Конгресс в ноябре.

Собеседник также указывает, что уступки Ирану являются частью подготовки военной операции против Кубы. США рассчитывают на быструю победоносную операцию для повышения рейтинга Трампа. В текущей ситуации, по оценке эксперта, Куба вынуждена либо сдаться под ультиматумом, либо столкнуться с быстрым военным сопротивлением. Рассматривались варианты устранения кубинского руководства, включая убийство или похищение.

По словам Кнутова, военная операция против Кубы может начаться уже в июле или августе с целью завершения к сентябрю-октябрю, чтобы к ноябрю Трамп мог объявить о победе в нескольких конфликтах, включая Иран и Кубу. Материал оценивается по категориям: Политика, Иран, эксклюзив, эксклюзивные новости, США

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