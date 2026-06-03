Эксперт объяснила рост мата в детской речи

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Валерия Иванова прокомментировала для RT увеличение количества мата в детской речи. По словам эксперта, дети в первую очередь воспринимают язык на слух, и только потом учатся читать и писать. Поэтому на них влияет устная речь, которую они слышат. Раньше это влияние оказывали радио, телевидение и взрослые, но сегодня добавились соцсети и интернет-каналы. Если на телевидении даже в 1990-е сохранялся контроль над речью, то в цифровой среде контроля нет. Поэтому неудивительно, что сниженная лексика все чаще звучит из уст маленьких детей. Валерия Иванова отметила, что подростки часто используют мат, чтобы доказать свою самостоятельность и взрослость, а маленькие дети просто впитывают бранные слова из окружения.

Доцент кафедры русского языка и методики его преподавания РУДН, кандидат филологических наук Валерия Иванова прокомментировала для RT увеличение количества мат а в детской речи. По словам эксперта, дети в первую очередь воспринимают язык на слух, и только потом учатся читать и писать.

Поэтому на них влияет устная речь, которую они слышат. Раньше это влияние оказывали радио, телевидение и взрослые, но сегодня добавились соцсети и интернет-каналы. Если на телевидении даже в 1990-е сохранялся контроль над речью, то в цифровой среде контроля нет. Поэтому неудивительно, что сниженная лексика все чаще звучит из уст маленьких детей.

Валерия Иванова отметила, что подростки часто используют мат, чтобы доказать свою самостоятельность и взрослость, а маленькие дети просто впитывают бранные слова из окружения





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Детская Речь Мат Соцсети Интернет-Каналы Устная Речь

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