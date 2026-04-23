Экранизации литературных произведений лидируют в российском кинопрокате и на телевидении

Анализ Art Pictures Distribution показал, что фильмы, основанные на книгах, стабильно пользуются популярностью у зрителей, особенно сказочные и исторические сюжеты. Лидерами стали «Чебурашка», «Движение вверх» и «Буратино».

В преддверии Всемирного дня книги, отмечаемого 23 апреля, компания Art Pictures Distribution провела масштабный анализ данных российского кино проката и телевизионных показов экранизаций литературных произведений. Результаты исследования демонстрируют устойчивую популярность фильмов, основанных на книгах, как среди зрителей кино театров, так и телеаудитории.

Лидерами по кассовым сборам за последние десять лет стали такие картины, как «Чебурашка», «Движение вверх» и «По щучьему велению». Особенно заметен успех новой экранизации сказки Алексея Толстого «Буратино», вышедшей в широкий прокат 1 января 2026 года и уже собравшей внушительную сумму в 2,4 миллиарда рублей.

Примечательно, что фильм получил положительные отзывы и был показан не только в России, но и в ряде зарубежных стран, включая США, Канаду, Испанию, Швейцарию, Израиль и Кипр, а в настоящее время продолжается его прокат в странах Латинской Америки. Этот факт свидетельствует о растущем интересе к российскому кинематографу за рубежом и о потенциале для международного сотрудничества в сфере кинопроизводства. Анализ телевизионных рейтингов выявил, что экранизации литературных произведений стабильно входят в число самых просматриваемых программ.

Безусловным лидером по рейтингу является фильм «Чебурашка» 2023 года, который достиг показателя в 10,2% с долей аудитории в 33,3%. За ним следуют «Движение вверх» 2017 года (рейтинг 7,3% и доля 22,8%) и «Конек-Горбунок» 2021 года (рейтинг 6,8% и доля 27,2%). В топ-10 также вошли такие известные экранизации, как «По щучьему велению», «А зори здесь тихие…», «Тихий Дон», «Тобол», «Собибор», «Серебряные коньки» и «Летучий корабль».

Интересно отметить, что по количеству показов на телевидении лидирует «А зори здесь тихие…» — экранизация военной повести Бориса Васильева 2015 года, которая была показана в эфире целых 63 раза за последние десять лет. Это говорит о том, что фильмы, затрагивающие важные исторические темы, продолжают востребованы телезрителями. Замыкает тройку лидеров по количеству показов историческая драма «Тобол», показанная 17 раз после выхода в 2019 году.

Данные Art Pictures Distribution подтверждают, что зрители отдают предпочтение фильмам, которые не только развлекают, но и несут в себе определенный культурный и исторический контекст. Успех экранизаций литературных произведений в российском кинопрокате и на телевидении подчеркивает важность сохранения и популяризации литературного наследия. Компания Art Pictures Distribution также сообщила о предстоящем показе российских фильмов «Красный шелк» и «Буратино» в Казахстане в рамках Фестиваля российского кино, который пройдет в Астане с 23 по 26 апреля.

Ранее российские фильмы уже были представлены на фестивалях в Армении, Сингапуре, Таиланде, Беларуси и других странах, что свидетельствует о растущем интересе к российскому кинематографу за рубежом. Эксперты киноиндустрии объясняют популярность таких фильмов, как «Игры в кальмара», «Ландыши» и «Фишер», их способностью затрагивать актуальные социальные темы и вызывать эмоциональный отклик у зрителей.

В целом, результаты анализа Art Pictures Distribution демонстрируют, что экранизации литературных произведений продолжают играть важную роль в формировании культурного ландшафта России и имеют значительный потенциал для дальнейшего развития и международного признания. Особое внимание привлекают сказочные и исторические сюжеты, которые стабильно пользуются высоким спросом у зрителей всех возрастов. Это подтверждает необходимость дальнейшей поддержки и развития отечественного кинопроизводства, ориентированного на создание качественных и интересных экранизаций литературных произведений





Известия / 🏆 26. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Кино Экранизация Литература Телевидение Рейтинги Art Pictures Distribution Чебурашка Буратино Движение Вверх

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »