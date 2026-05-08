Эколог Лабеко: последствия разлива нефти в Анапе и Туапсе различаются по масштабам и сложности ликвидации

Эколог Денис Лабеко прокомментировал последствия разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы и Туапсе, отметив различия в масштабах и сложности ликвидации ущерба. В Туапсе, где побережье покрыто галькой, очистные работы проходят быстрее, в то время как в Анапе песчаный пляж усложняет процесс. Лабеко также подчеркнул, что объем загрязнения воды в Туапсе значительно меньше, чем в предыдущих инцидентах в Анапе и Норильске.

Эколог Денис Лабеко, председатель совета отделения партии «Зеленые» в Краснодарском крае, прокомментировал последствия разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы и Туапсе . По его словам, масштабы и характер ущерба в этих курортных городах существенно различаются из-за особенностей береговой линии и состава пляжей.

В Туапсе побережье покрыто галькой, что, по мнению эксперта, облегчает процесс очистки. В Анапе же преобладает песчаный пляж, что делает ликвидацию последствий аварии более сложной задачей. Лабеко подчеркнул, что в обоих случаях власти и экологические организации активно работают над устранением загрязнения, сосредоточив основные усилия на наиболее проблемных участках. В Туапсе уже удалось убрать почти 20 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси, а также вывезти основные объемы токсичной грязи.

Эколог отметил, что объем загрязнения воды в Туапсе значительно меньше по сравнению с предыдущими инцидентами в Анапе и Норильске. Однако, несмотря на различия в масштабах катастроф, Лабеко подчеркнул важность объединенных усилий для минимизации экологического ущерба. Он также выразил обеспокоенность тем, что подобные аварии могут нанести непоправимый вред местной фауне и флоре, особенно в период активного курортного сезона. Эксперт призвал к ужесточению контроля за транспортировкой и хранением нефтепродуктов, а также к разработке более эффективных мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем





