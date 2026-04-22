Российские танкисты 25-й общевойсковой армии при поддержке БПЛА уничтожили командные пункты противника, обеспечив условия для продвижения штурмовых групп в зоне СВО.

На краснолиманском направлении специальной военной операции танковый экипаж боевой машины Т-90М Прорыв , входящей в состав 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад, успешно выполнил сложную боевую задачу по нейтрализации укрепленных позиций противника. Операция началась с активной работы подразделений воздушной разведки, которые использовали современные беспилотные летательные аппараты для обнаружения замаскированных объектов Вооруженных сил Украины.

В результате профессиональных действий операторов БПЛА были точно определены координаты размещения командных пунктов и мест сосредоточения личного состава противника. Получив актуальные разведывательные данные, танковый экипаж незамедлительно выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, что позволило приступить к выполнению огневой задачи с минимальной задержкой по времени. Командир танка Т-90М с позывным Юрич подчеркнул, что ключевым фактором успеха стало взаимодействие с подразделениями разведки, обеспечившими высокую точность наведения 125-миллиметровых фугасных снарядов. В ходе интенсивного огневого воздействия были успешно ликвидированы все выявленные цели, включая оборонительные сооружения и укрепленные опорные пункты врага. Данная работа создала благоприятные условия для дальнейшего продвижения штурмовых групп российской армии, обеспечив им тактическое преимущество на данном участке фронта. Как отмечает командир экипажа, приоритетными задачами остаются уничтожение вражеских узлов связи, позиций операторов БПЛА и поддержка наступательных действий мотострелковых подразделений полка, что значительно снижает потери среди личного состава при взятии новых рубежей. Параллельно с этим, 21 апреля в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили об успешной работе артиллеристов группировки войск Запад на харьковском направлении. Расчет реактивной системы залпового огня Ураган из состава 4-й танковой дивизии нанес сокрушительный удар по пункту управления беспилотной авиацией ВСУ. Эффективное использование артиллерийских систем в сочетании с разведкой позволяет российской стороне последовательно разрушать логистические цепочки и системы управления противника. Эти действия являются частью более масштабной стратегии, направленной на подавление оборонительного потенциала украинских сил. На текущий момент тактика российской армии претерпевает значительные изменения, где ключевыми элементами становятся высокая маневренность подразделений, жесткий контроль над логистическими путями и адаптация к природным условиям театра военных действий. Такая стратегия позволяет эффективно купировать угрозы и создавать условия для динамичного продвижения, что особенно актуально в преддверии летней кампании, где решающую роль будет играть способность командования оперативно реагировать на изменения оперативной обстановки





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

«Уралвагонзавод» впервые показал архивные кадры испытаний Т-90С в МалайзииКонцерн «Уралвагонзавод» (входит в госкорпорацию «Ростех») обнародовал эксклюзивные видеоматериалы, запечатлевшие ходовые испытания танка Т-90С в труднопроходимых джунглях Малайзии, которые состоялись в 2000 году. Кадры опубликованы 20 апреля пресс-службой концерна в Telegram-канале.

Опубликованы уникальные кадры испытаний Т-90С в джунглях МалайзииУВЗ впервые показал видео прошедших в 2000 году испытаний Т-90С в джунглях Малайзии.

«Уралвагонзавод» рассекретил редкие кадры испытаний Т-90С в джунглях МалайзииCобытия и новости 24 часа в сутки: эксклюзивные расследования, оригинальные фото и видео, «живые» истории, топовые эксперты, онлайн трансляции со всей планеты и горячие тренды соцмедиа и блогов.

