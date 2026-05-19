Эгипетский художник получил необычное спасение от кота и назвал это вмешательством судьбы

📆5/19/2026 3:14 AM
Художник Никас Сафронов поделился необычной историей, произошедшей с ним во время поездки в Египет, в которой котенок помог ему выбраться из запутанного коридора пирамиды и спастись от утопления.

Москва, 19 мая - АиФ-Москва. Художник Никас Сафронов поделился необычной историей, произошедшей с ним во время поездки в Египет. Историю он опубликовал в своем Telegram-канале.

Художник прибыл в Египет по приглашению президента Хосни Мубарака, чтобы создать его портрет, однако в последний момент визит был отменен, и у художника появилось несколько свободных дней для путешествий. Решив воспользоваться этим временем, Сафронов отправился к одной из малопосещаемых пирамид. Войдя внутрь, он сбился с пути и оказался в запутанных коридорах, где все выглядело одинаково. Потеряв ориентацию и ощущение времени, он долго бродил по туннелям, постепенно теряя силы и надежды выбраться самостоятельно.

Неожиданно он услышал звук, который привел его к маленькому котенку. Животное направилось вперед, и художник последовал за ним, в итоге увидев свет и найдя выход наружу. Позже выяснилось, что поиски велись в другом месте, из-за чего его не могли обнаружить несколько дней. В знак благодарности он забрал котенка с собой в Москву, дав ему имя Клеопатра, и впоследствии назвал произошедшее не просто удачей, а настоящим вмешательством судьбы.

"Иногда думаю: тогда это было не просто чудесное спасение. Это было настоящее Провидение. А портрет Мубарака я так и не написал. Но, честно говоря, в той поездке я получил гораздо больше", - поделился художник.

Ранее кот спас семью во время наводнения, вызванного тайфуном на филиппинском острове Себу.

