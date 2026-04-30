Эволюция образа ведьмы: от средневековых страхов к символу женской силы

Образ ведьмы прошёл долгий путь от пугающих мифов Средневековья до современного символа индивидуальности и внутренней силы. В статье рассматривается, как менялось восприятие колдуний в культуре на протяжении веков, от страха и преследований до их популярности в массовой культуре.

В ночь с 30 апреля на 1 мая, известную как Вальпургиеву, в народных поверьях нечистая сила обретает особую силу, а ведьмы устраивают шабаш. В Средние века люди искренне верили в существование колдуний, и обвинение в колдовстве могло стоить жизни.

Однако со временем образ ведьмы претерпел значительные изменения. В искусстве прерафаэлитов колдуньи часто изображались загадочными и прекрасными, а в современной массовой культуре они ассоциируются с индивидуальностью и внутренней силой. RT изучил, как менялся образ ведьмы в культуре на протяжении веков, и обратился за комментарием к эксперту. В Средневековье считалось, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на вершину горы Броккен в Германии, чтобы проводить мистические ритуалы.

Тогда колдуньи воспринимались как опасные и злые существа. В Европе с конца XV до XVII века прошла масштабная охота на ведьм, жертвами которой стали десятки тысяч людей. Одним из ключевых текстов, описывающих признаки колдуний и способы их преследования, стал трактат «Молот ведьм», написанный монахом Генрихом Крамером. Ведьму представляли как женщину, нарушающую божественный порядок, заключающую договор с дьяволом и практикующую чёрную магию.

Причём поводом для обвинения могло стать что угодно — от родинок и шрамов до излишней привлекательности. Искусство того времени также отражало атмосферу страха перед магией. В XVI веке немецкий художник Ханс Бальдунг Грин часто обращался к теме ведьм, демонов и колдовства. В его работах, таких как «Три ведьмы» или «Ведьмы собираются на шабаш», колдуньи изображались пугающими и искажёнными фигурами, окружёнными символами тёмной магии.

Женщину могли считать ведьмой даже за внешнюю красоту, так как красавицы ассоциировались с соблазном, в то время как праведная женщина должна была обладать прекрасным внутренним миром. В конце XV века художник Альбрехт Дюрер в своей работе «Четыре ведьмы» представил обнажённых колдуний-соблазнительниц. Однако точный смысл этой гравюры до конца не ясен: некоторые исследователи рассматривают её как аллегорию греха с античными мотивами. Со временем влияние церкви ослабевало, но образ ведьм в изобразительном искусстве оставался неоднозначным.

В конце XVIII века испанский художник Франсиско Гойя в картине «Полёт ведьм» изобразил их мрачными и пугающими существами. Однако некоторые искусствоведы отмечают, что подобные образы у Гойи могут символизировать человеческое невежество, страх и суеверия. В представлениях восточных славян ведьма воспринималась как человек «ведающий», то есть обладающий особым знанием и способностью влиять на природу, здоровье людей и урожай. Считалось, что ведунья могла как вредить, так и помогать, например, лечить болезни или подсказывать благоприятное время для сельхозработ.

В зависимости от региона таких женщин могли определять как знахарок, ворожек, ведуний или кликушей. Последние, по определению фольклориста Владимира Даля, «только ревут и вопят до корчи и пены на устах», но также могут предсказывать конец света. До Крещения Руси в 988 году ведьм почитали, хотя и побаивались.

При этом, как отметила в беседе с RT профессор Московского городского педагогического университета, кандидат филологических наук, доцент Ирина Райкова, в восточнославянской традиции человеком, обладающим магическими способностями, могли быть не только женщины, но и мужчины.

«При этом колдуны и колдуньи представлялись не как нечистая сила, а как люди, наделённые особыми знаниями. Им могли приписывать связь с дьяволом или служение нечистой силе, но сами они оставались людьми. В нашей литературе часто встречаются и привлекательные образы, а не только сказочные злобные бабушки с крючковатым носом. Например, Солоха в повести «Ночь перед Рождеством» Николая Гоголя была приятной и обаятельной», — подчеркнула эксперт.

С усилением влияния христианской церкви отношение к колдовским практикам становилось более настороженным. Однако в современной культуре образ ведьмы продолжает эволюционировать, становясь символом женской силы и независимости





RT на русском / 🏆 17. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ведьмы История Культура Искусство Мифология

United States Latest News, United States Headlines