Эволюция российского стиля: главные итоги и тенденции Московской недели моды

Московская Неделя МодыРоссийские ДизайнерыТренды Сезона
📆5/14/2026 8:28 AM
📰Vedomosti
Подробный обзор ключевых направлений современной российской моды: от переосмысления национального кода до архитектурных форм и функционального дизайна.

Современная российская индустрия моды в ее нынешнем состоянии во многом является отражением процессов, которые инициирует и развивает Московская неделя моды. Именно эта площадка выступает в роли главного генератора визуальных идей и концептуальных решений, которые впоследствии определяют облик одежды по всей стране и постепенно находят признание на международном уровне.

Главные тенденции текущего сезона формируются не в рамках одного отдельного показа, а складываются из повторяющихся визуальных кодов, к которым независимо друг от друга приходят разные авторы. В этом году эстетика балансирует на тонкой грани между возвышенным романтизмом, глубоким исследованием культурного наследия, использованием сложных тактильных фактур и новой интерпретацией практичности. Одним из наиболее значимых и эмоционально насыщенных трендов стало обращение к русскому культурному коду и глубокое переосмысление архивной эстетики. Этот поиск идентичности проявился особенно ярко в работах столичного бренда Alena Akhmadullina.

Ее коллекция под названием Приданое была выстроена вокруг образов традиционных русских платков, рушников и изысканной вышивки крестом, что стало своеобразным диалогом с историей самого бренда. Схожие мотивы, пропитанные духом национального искусства, появились в коллекциях челябинского бренда Маруся Боярова, где основным источником вдохновения послужила графика легендарного художника Ивана Билибина. Аналогичный вектор развития продемонстрировала кафедра дизайна и декоративно-прикладного искусства Московского государственного института культуры в своем проекте В поисках русского.

Данный тренд сохраняет свою актуальность уже несколько сезонов, поскольку он придает моде необходимую эмоциональную глубину и делает одежду узнаваемой, позволяя гармонично соединять многовековые традиции с требованиями современного городского ритма. Параллельно с этим наблюдается возвращение подчеркнутой декоративности и торжества женственности. Московские бренды, такие как Masterpeace, Solangel и Esve, активно интегрируют в свои коллекции рюши, объемные банты, жемчужные нити, перья и различные сияющие элементы.

В то же время Maison Suzanna Bars, Stas Lopatkin и Eulalique делают основной акцент на филигранном кружеве, сложной вышивке, изысканных драпировках и многослойных фактурах. Важно отметить, что современный романтизм перестал быть исключительно театральным или предназначенным только для торжественных выходов. Сегодня дизайнеры умело адаптируют эти нарядные элементы под повседневные нужды, превращая их в органичную часть современного гардероба, что делает роскошь более доступной и применимой в жизни.

Особое внимание заслуживает архитектурный подход к созданию одежды, который продолжают развивать московский бренд MMÉ и екатеринбургский Toomatch. В их работах асимметрия, жесткие структурные линии и элементы деконструкции становятся не просто деталями, а основой всего силуэта. Подобное направление прослеживается также в коллекциях Kuchugova, Capparel и Alena Akhmadullina, где одежда перестает быть просто оболочкой для тела и превращается в новую скульптурную форму. В текущем сезоне деконструкция окончательно вышла за рамки узкого нишевого приема.

Она делает образ визуально более сложным и выразительным, создавая ощущение интеллектуальной моды, которая требует от зрителя определенной подготовки и осмысления. Еще одним ключевым приемом стало смелое столкновение противоположных по своей природе материалов. Бренд 404 Not Found демонстрирует неожиданные сочетания, где нежный шелк соседствует с грубой кожей, легкий шифон комбинируется с плотным твидом, а прозрачные ткани противопоставляются жесткому хлопку. Эту тенденцию поддерживают и другие столичные марки, такие как Ruban, The Vow и Addicted_To...

, экспериментируя с органзой, бархатом и лаковыми фактурами. В то же время общая тенденция указывает на постепенный отход от чистого кутюра в сторону функциональности. Ianis Chamalidy, Masterpeace и The Vow предлагают решения в виде юбок-трансформеров и многофункциональных жакетов, которые можно адаптировать под разные ситуации. Схожий прагматичный подход виден в работах Fashion Factory School, Edder и Atelier Duo, где высокая эстетика сочетается с реальной носибельностью.

Современный потребитель больше не стремится к просто красивой вещи; для него критически важно, как предмет гардероба будет функционировать в реальной жизни за пределами подиумов

