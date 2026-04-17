ЭСК признала пенальти в ворота ЦСКА ошибочным, обсуждается внедрение судейских камер в РПЛ

Экспертно-судейский комитет (ЭСК) РФС вынес решение по спорным эпизодам матча ЦСКА – «Сочи», признав пенальти в ворота армейцев ошибочным. Также обсуждается внедрение судейских камер в РПЛ, а другие новости касаются мнений экспертов и руководителей клубов о судействе, трансферной политике и состоянии дел в футболе.

Экспертно-судейский комитет ( ЭСК ) Российского футбол ьного союза признал ошибочным решение главного арбитра Сергея Иванова назначить пенальти в ворота ЦСКА в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги против «Сочи». По мнению ЭСК , эпизод, в котором защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов оказался на газоне после контакта с полузащитником ЦСКА Жоао Виктором, не должен был трактоваться как одиннадцатиметровый удар.

Комитет подчеркнул, что, несмотря на контакт, он не оказал существенного влияния на развитие игровой ситуации, в которой мяч уже был введен в игру другим игроком армейцев — Данилой Козловым. Это решение ЭСК ставит под сомнение обоснованность действий арбитра на поле и вызывает вопросы о качестве судейства в важнейших матчах чемпионата. Помимо этого, ЭСК высказал свое мнение относительно удаления игрока ЦСКА Педро за фол на полузащитнике «Сочи» Николе Сперцяне. Комитет пришел к выводу, что решение арбитра Карасева удалить бразильца было ошибочным. По мнению ЭСК, за подобные действия футболист должен был получить лишь желтую карточку за безрассудные действия. При этом отмечается, что действия самого Сперцяна, которые, по мнению арбитра, придали эпизоду дополнительную интенсивность, также заслуживают внимания, но не должны были приводить к прямому удалению. Это еще один пример того, как спорные решения арбитров могут существенно влиять на ход матчей и их результаты. В контексте обсуждения судейства, председатель комитета арбитров Алексей Москалев прокомментировал вопрос о внедрении судейских камер в Российской Премьер-Лиге. Он сообщил, что данный вопрос активно прорабатывается, и отметил, что подобные технологии появились в Медиалиге раньше, чем где бы то ни было в профессиональном футболе. Это может свидетельствовать о стремлении лиги к большей прозрачности и объективности судейских решений. В то же время, бывший арбитр ФИФА, ныне истец по делу «Негрейры» Хосе Мария Эстрада Фернандес, опубликовал выдержки из обвинений против мадридского «Реала», указывая на наличие признаков спортивной коррупции, носящей преступный характер. Эти заявления вновь подогревают дискуссии о честности футбола на высшем уровне. На фоне этих событий, Российская Премьер-Лига ожидает значительного роста доходов. Благодаря новым контрактам с «Альфа-Банком», «Матч ТВ» и Winline, годовой доход лиги может увеличиться на 1,23 миллиарда рублей. При этом, партнерство с платежной системой «Мир» также может быть продолжено. На международной арене ветеран «Реала» Тони Кроос высказал критическое мнение о стиле игры «Барселоны», заявив, что команда не сможет выиграть Лигу чемпионов, если не внесет существенные изменения в свою тактику, указав на уязвимость обороны клуба. Совладелец «Челси» Тодд Боэли отметил, что клуб поддерживает главного тренера Маурисио Почеттино, хотя и признал, что последние матчи команды сложились непросто. Эшли Коул, бывший игрок сборной Англии, поднял важную тему расового неравенства в футболе, указывая на недостаточное количество темнокожих тренеров, несмотря на большое число бывших игроков этой расы. Арне Слот, новый главный тренер «Ливерпуля», выразил уверенность в светлом будущем клуба, отметив, что команда уже обладает достаточной силой для конкуренции на высоком уровне, но нуждается в определенных изменениях. Бывший представитель администрации президента США Дональд Трампа, Рудольф Джулиани, выразил надежду на участие сборной Ирана по футболу в предстоящих матчах в США. Анализируя выступление «Арсенала», Джейми Каррагер отметил, что болельщики команды часто терпят неубедительные победы, и что дальнейшие неудачи могут привести к усилению критики в адрес главного тренера Микеля Артеты. Эксперт Александр Байдачный полностью поддержал слова Александра Мостового о том, что тренерами не должны становиться люди, никогда не игравшие в футбол, приведя цитату легендарного тренера Константина Бескова. Йенс Леманн, бывший вратарь «Боруссии Дортмунд», предположил, что Юрген Клопп, у которого еще есть желание работать, мог бы возглавить мадридский «Реал», отметив, что приглашение от такого клуба невозможно отклонить. Тодд Боэли также высказался о трансферной политике «Челси», заявив, что основной целью клуба является воспитание элитных игроков, но для достижения успеха необходимо также подписывать больше готовых футболистов. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев выразил недовольство короткой скамейкой запасных, подчеркнув, что хотел бы иметь по два игрока на каждую позицию, но заверил, что команда отдаст все силы для достижения результата. Наконец, экс-игрок и тренер, ныне глава департамента по развитию молодежного футбола ФК «Балтика» Леонид Осинькин, получивший выговор от тренерского совета «Сочи», был назван качественным российским специалистом, который, по словам генерального директора «Балтики» Руслана Миназова, «попал не в то время не в то место», что немного подпортило его репутацию, однако не умаляет его профессиональных качеств





