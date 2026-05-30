Шэй Гилджес-Александер: лидер Оклахомы на пороге решающего матча финала Запада

Шэй Гилджес-Александер - лидер Оклахомы, который на пороге решающего матча финала Запада. Его команда играет против Сан-Антонио, а седьмая игра определит публичный образ на ближайшее будущее.

Оклахома и Сан-Антонио на пороге решающего матча финала Запада. Седьмые игры в последние годы часто проходят в одну калитку, но здесь точно будет на что посмотреть.

Абсолютно все - математические модели, букмекеры, эксперты - отдают предпочтение действующему чемпиону. Опыт, своя площадка, много чего еще. Зато Сперс лишены давления: сезон в любом случае прорывной, в плей-офф подтвердили ожидания, сохраняют шансы забраться в большой финал. Терять нечего, зато сколько можно приобрести.

У лидера Тандер Шэя Гилджес-Александера положение иное: седьмая игра определит публичный образ на ближайшее будущее. Он дважды становился MVP, однако прежде в подобной ситуации не оказывался.

Как и положено, у каждого свой Шэй Гилджес-Александер. Чем больше заслуг и внимания, тем шире качается маятник.

В массовом восприятии есть как минимум два ШГА. Первый существует в цифре: статистика, награды, страничка в Википедии. Его сравнивают с титанами прошлого, порой доходя до имен Кобе Брайанта, Майкла Джордана и Заоблачная эффективность, два MVP подряд, чемпионские перстни. Безоговорочный лидер Оклахомы, добывшей 132 победы за два предыдущих регулярных чемпионата.

Выпятив губу, проходит фэйс-контроль на звание одного из игроков поколения, претендует на большее. Второй - в умах большинства болельщиков иных команд. Падает на паркет при любой возможности, иногда и без нее. Клянчит штрафные.

Пользуется уникальной силой коллектива, который на многое способен и без него. Да и на единственном титуле легко обнаруживаются пятна. Старательно рисовать звездочки у всякого чемпиона нынче модно. Торонто победили развалившийся Голден Стэйт, Лейкерс стали чемпионами в пузыре, Милуоки прошел Бруклин строго из-за ласт Кевина Дюрэнта, Денвер не победил никого с 45+ победами в регулярке.

Вот и в деле Тандер бывалые оперативники быстро нашли несколько зацепок. Добрались до седьмого матча с Денвером, у которого Аарон Гордон к концу серии мог бегать лишь по прямой, да и то не на полной скорости, а Майкл Портер весь плей-офф проводил с серьезной травмой руки. Играли вничью в седьмой встрече финала, когда лидер Индианы Тайриз Халибертон порвал ахилл и вылетел на год. Кого они там еще победили-то?

Мемфис с Джа Морэнтом после экстренной смены тренера? Миннесоту? Победили, но не убедили! Ставим звездочку!

Как и положено, истина где-то посередине. Но вы же знаете: в таких вопросах часто интересует не истина, а утверждение собственного мнения. В лучшем случае - аргументами. В худшем - поводами.

Которых хватает. В регулярных чемпионатах Гилджес-Александер удручающе великолепен и стабилен. С каждым годом шлифует игру: меньше технического брака и потерь, выше точность. Дивный послужной список подкрепляется уникальной для эпохи второго налогового порога глубиной состава.

Махмуд, зажигай: обнаружилось, что ШГА падает на паркет в плей-офф чаще любой другой звезды. Важно прояснить: в историческом масштабе он вовсе не уникален. В истории НБА 59 раз набирали 31+ очков в среднем за матч. Шэй делал это трижды.

Занял шестое, 16-е и 35-е места по доле штрафных, то есть соотношению подходов к линии и количеству бросков с игры. Как ни крути, титаны прошлого проворачивали и не такое. Что точно не вызывает сомнений и споров: на сегодня он совсем не Кобе Брайант и уж тем более не Майкл Джордан. Банально не имеет сопоставимого авторитета, на который имеет основания рассчитывать с такими заслугами.

Почему так? Если очень просто и очень грубо: большинство считает, что все далось слишком легко. Оказался в нужное время в нужном месте. Обычно легенды получают вид на жительство в нашей памяти через преодоление.

Принято считать, что величайшие проявляются в сложных обстоятельствах. Их ШГА с момента открытия чемпионского окна ОКС был лишен. Пожалуй, травмы ключевых игроков соперников и особая глубина Оклахомы стали ключевыми сюжетами прошлогоднего похода. Судей по традиции оставляем за скобками: в истории лиги хватало куда более впечатляющих эпизодов





