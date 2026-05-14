Шум летних шин на высокой скорости: причины и последствия

В статье рассказывается о том, почему летние шины начинают шуметь при увеличении скорости и как это может сигнализировать о серьёзных неисправностях. Также обсуждаются особенности зимней резины и покрышек с индексом XL, а также опасные последствия некачественных шин и старых покрышек.
Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Многие авто мобилисты замечают, что с увеличением скорости летние шины начинают заметно шум еть. В одних случаях это считается нормальным явлением, однако иногда посторонний гул может сигнализировать о серьёзных неисправностях.
В эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали, что одной из самых распространённых причин шума называют качество дорожного покрытия. На трассах часто используется асфальт, изготовленный по старым технологиям с применением битума и щебня, из-за чего возникает характерный звук при движении. Дополнительный эффект создают так называемые воздушные микрохлопки. У летних шин более жёсткая резиновая смесь и менее глубокий рисунок протектора, поэтому на высокой скорости воздух не успевает выходить из зоны контакта колеса с дорогой.
В результате появляется гул. У зимней резины этот эффект слабее благодаря мягкому составу и более выраженному протектору. Шум могут усиливать и покрышки с индексом XL. Такие модели имеют усиленный каркас, который делает шину прочнее, но одновременно более жёсткой, что отражается на уровне шума.
Подобные особенности не считаются опасными и влияют лишь на комфорт во время поездки. Однако существуют и более тревожные причины гула. Например, перекачанные шины быстрее изнашиваются в центральной части протектора и хуже ведут себя на дороге. Также опасность представляют дешёвые покрышки низкого качества.
На высокой скорости у них может начаться разрушение протектора, что особенно рискованно для ведущих колёс. Не менее опасны старые шины с затвердевшей резиной и трещинами. Под нагрузкой или при движении на высокой скорости такие покрышки способны лопнуть, что нередко приводит к серьёзным ДТП. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как хранить зимнюю резину в тёплый сезон. Оцените материал Автобезопасностьавтошин
Летние Шины Шум Высокая Скорость Качество Дорожного Покрытия Воздушные Микрохлопки Покрышки С Индексом XL Некачественные Шины Старые Шины Серьёзные Последствия
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Якутское кино в «Октябре» и кабинет директора в Пушкинском: афиша с 23 по 29 мартаИнсталляция Александра Бродского в кабинете Марины Лошак, новые работы Ирины Кориной в галерее XL и французское кино в «Художественном», — Forbes Life собрал главные культурные события ближайшей недели
Read more »
В Британии запретят новую породу собак, насмерть загрызших пожилого мужчинуПорода XL Bully был выведена относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя как агрессивная и плохо управляемая.
Read more »
Трамп утверждает, что заблокировал строительство 'Северного потокаКандидат в президенты США от республиканцев пояснил, что добивался строительства трубопровода Keystone XL, который, по его словам, мог бы обеспечить работой 48 тыс. человек
Read more »
Новый смартфон Google показал высокий уровень прочности после теста блогераТехноблогер Зак Нельсон, также известный как JerryRigEverything, опубликовал на своем YouTube-канале видео, в котором испытал новейший смартфон Pixel 9 Pro XL на прочность.
Read more »
Новый грузовой корабль стартовал к МКС с космодрома во ФлоридеРакета Falcon 9 с кораблем Cygnus XL стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал
Read more »
Стыковку Cygnus XL с МКС перенесли из-за неполадок с двигателем корабляНАСА сообщило о переносе стыковки Cygnus XL с МКС
Read more »