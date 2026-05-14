Шум летних шин на высокой скорости: причины и последствия

В статье рассказывается о том, почему летние шины начинают шуметь при увеличении скорости и как это может сигнализировать о серьёзных неисправностях. Также обсуждаются особенности зимней резины и покрышек с индексом XL, а также опасные последствия некачественных шин и старых покрышек.

Москва, 14 мая - АиФ-Москва. Многие авто мобилисты замечают, что с увеличением скорости летние шины начинают заметно шум еть. В одних случаях это считается нормальным явлением, однако иногда посторонний гул может сигнализировать о серьёзных неисправностях.

В эфире Радио «Комсомольская правда» рассказали, что одной из самых распространённых причин шума называют качество дорожного покрытия. На трассах часто используется асфальт, изготовленный по старым технологиям с применением битума и щебня, из-за чего возникает характерный звук при движении. Дополнительный эффект создают так называемые воздушные микрохлопки. У летних шин более жёсткая резиновая смесь и менее глубокий рисунок протектора, поэтому на высокой скорости воздух не успевает выходить из зоны контакта колеса с дорогой.

В результате появляется гул. У зимней резины этот эффект слабее благодаря мягкому составу и более выраженному протектору. Шум могут усиливать и покрышки с индексом XL. Такие модели имеют усиленный каркас, который делает шину прочнее, но одновременно более жёсткой, что отражается на уровне шума.

Подобные особенности не считаются опасными и влияют лишь на комфорт во время поездки. Однако существуют и более тревожные причины гула. Например, перекачанные шины быстрее изнашиваются в центральной части протектора и хуже ведут себя на дороге. Также опасность представляют дешёвые покрышки низкого качества.

На высокой скорости у них может начаться разрушение протектора, что особенно рискованно для ведущих колёс. Не менее опасны старые шины с затвердевшей резиной и трещинами. Под нагрузкой или при движении на высокой скорости такие покрышки способны лопнуть, что нередко приводит к серьёзным ДТП. Ранее автоэксперт Дмитрий Попов объяснил, как хранить зимнюю резину в тёплый сезон.





