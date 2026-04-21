Штрафы за сплошную линию: в каких случаях водителям не грозит лишение прав

Разбор правил дорожного движения: за какие маневры через сплошную линию водители могут отделаться только штрафом, исключения из правил и готовящиеся изменения для пользователей электросамокатов.

Пересечение сплошной линии разметки на дороге является одним из наиболее частых нарушений, за которые российские автомобилисты получают постановления от сотрудников Госавтоинспекции. Однако далеко не во всех случаях подобное маневрирование влечет за собой лишение водительского удостоверения. Важно четко разграничивать ситуации, когда наказание ограничивается исключительно денежным взысканием.

Например, при перестроении в попутном направлении из одной полосы в другую через сплошную линию водитель рискует получить лишь административный штраф в размере 500 рублей согласно части 1 статьи 12.16 КоАП РФ. Аналогичная санкция применяется при выезде со второстепенной дороги или прилегающей территории с поворотом налево через сплошную разметку. В таких обстоятельствах эксперты настоятельно рекомендуют не рисковать, а заранее спланировать маршрут, повернув направо и доехав до ближайшего разрешенного для разворота места. Существуют и более серьезные штрафные санкции, не предполагающие конфискацию прав. Выезд на выделенную полосу для общественного транспорта через сплошную линию карается штрафом в 1500 рублей в большинстве российских регионов, а в городах федерального значения — Москве и Санкт-Петербурге — сумма возрастает до 3000 рублей на основании статьи 12.17 КоАП РФ. В свою очередь, совершение поворота или разворота через сплошную линию, включая двойную, наказывается штрафом в диапазоне от 1000 до 1500 рублей в соответствии с частью 2 статьи 12.16 КоАП. Тем не менее, закон предусматривает исключительные ситуации, когда пересечение сплошной не является правонарушением. К таковым относится обгон тихоходного транспортного средства, которое имеет соответствующий опознавательный знак в виде треугольника, а также вынужденный объезд препятствия, например, неисправного автомобиля, если справа физически нет места для маневра. В последнем случае, если объезд осуществляется через встречную полосу, водитель все равно будет обязан выплатить штраф до 1500 рублей. Параллельно с уточнением правил для автомобилистов, власти активно работают над упорядочиванием движения средств индивидуальной мобильности. К середине 2026 года планируется внедрение масштабных поправок в ПДД, касающихся владельцев электросамокатов, моноколес и других СИМ. Новые нормы обяжут пользователей данной техники использовать исключительно велосипедные дорожки, а при их отсутствии — двигаться строго по правому краю проезжей части, соблюдая требования общего автомобильного потока. В дополнение к этому обсуждается полный запрет на использование мощных электровелосипедов в зонах с высокой плотностью пешеходного трафика. Эти меры направлены на повышение общей безопасности на дорогах и предотвращение аварийных ситуаций между различными участниками дорожного движения. Актуальная информация о повседневных аспектах жизни граждан и социальных инициативах регулярно освещается в профильных разделах информационных порталов, помогая водителям быть в курсе последних законодательных изменений и лучше ориентироваться в дорожной обстановке





