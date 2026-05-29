Шон Хирн предложил UFC освободить Тома Аспиналла и значительно увеличить его гонорары

Глава ONE Championship Шон Хирн ofrece UFC выкупить контракт Тома Аспиналла и многократно повысить его доходы, называя бойца одним из самых недооценённых в спорте. Он связал предложение с ситуацией Конора Бенна и призвал Дэна Уайта следовать его же принципам о справедливой оплате бойцов.
Предлагаю освободить Тома Аспиналл а от контракта с UFC и гарантировать ему гонорар минимум в три раза выше нынешнего, заявил Шон Хирн . Он призвал Дэна Уайта порадоваться за бойца, который, по словам главы UFC , должен получать как можно больше.
Хирн назвал Аспиналла одним из самых недооценённых и недоплачиваемых атлетов в коммерческом спорте, подчеркнув, что текущая ситуация неприемлема. Глава ONE Championship предложил урегулировать вопросы вокруг Конора Бенна в обмен на свободный выход Аспиналла, который, по мнению Хирна, заслуживает достойного вознаграждения за свой труд и страдания. Он готов письменно зафиксировать повышение зарплаты в пять-шесть раз, но минимальное гарантированное увеличение - втрое. Это будет справедливо, если Дана Уайт действительно хочет, чтобы бойцы зарабатывали больше, заключил Хирн
