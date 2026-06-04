Шнайдер обыграла Соболенко и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира Roland Garros. Она сыграет против Майи Хвалинской из Польши в следующем раунде.

Диана Шнайдер в социальных сетях опубликовала пост после победы над Ариной Соболенко в ¼ финала «Ролан Гаррос». В среду Шнайдер в четвертьфинале турнира обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счетом 3:6, 7:5, 6:0.

Во втором сете 22‑летняя россиянка уступала 3:5, а затем выиграла 10 геймов подряд. — Неважно, как ты начнёшь, гораздо важнее, как ты закончишь. Поешь, поспи и повтори завтра. Siiiuuu, — написала Шнайдер в социальных сетях.

В следующем раунде турнира Шнайдер сыграет против Майи Хвалинской из Польши. В другом полуфинале встретятся Мирра Андреева и украинка Марта Костюк. Кырстя после поражения Андреевой: «Я обожаю Мирру. У нее есть все, чтобы выигрывать турниры Большого шлема и стать первой в мире»Шнайдер: «У нас с Андреевой очень хорошие отношения на корте и вне его.

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