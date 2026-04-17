Школьные территории Москвы обретают новый облик: комфорт и безопасность для учеников

Москва активно преображает территории вокруг своих школ, создавая современные и многофункциональные пространства для отдыха и развития детей. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах по обустройству игровых и спортивных зон, а также образовательных участков, призванных сделать школьные будни более насыщенными и полезными.

Москва , 17 апреля. В столице продолжается масштабное обновление школьной инфраструктуры в рамках программы «Моя школа». На этот раз особое внимание уделяется не только самим учебным заведениям, но и прилегающим к ним территориям, которые превращаются в современные и комфортные зоны, предназначенные как для активного, так и для тихого отдыха учеников.

Мэр столицы Сергей Собянин поделился планами по преображению этих пространств к началу нового учебного года, подчеркнув, что они станут не только безопасными, но и многофункциональными, способствуя интересному и полезному времяпрепровождению детей на свежем воздухе. «Развитие образовательной инфраструктуры — одна из ключевых задач национального проекта 'Молодёжь и дети'. Мы стремимся к тому, чтобы у каждого школьного здания была своя уникальная инфраструктура, адаптированная под возрастные особенности учеников», – отметил Сергей Собянин в своем официальном канале в социальной сети Мах. Это означает, что для младших школьников, учащихся начальных и основных классов, будут обустроены разнообразные игровые площадки. На них появятся подвесные мостики, качалки-балансиры, доски для рисования мелом, скамейки необычных форм, напоминающих волны, а также игровые комплексы с горками и другими элементами, способствующими развитию координации и воображения. Особое внимание будет уделено зонам для развивающих спортивных игр, которые станут доступными для учеников 1–4-х классов. В целом, к новому учебному году для школьников Москвы будет оборудовано 515 современных спортивных площадок. Эти площадки будут иметь безопасное покрытие и оснащены новым оборудованием, соответствующим всем стандартам. Здесь появятся беговые дорожки, футбольные поля, площадки для игры в волейбол, баскетбол, мини-футбол, настольный теннис, а также зоны, предназначенные для выполнения нормативов комплекса ГТО. Помимо игровых и спортивных зон, около некоторых школ будут созданы уникальные учебно-опытные зоны с грядками. Эти участки предоставят детям возможность изучать мир растений, знакомиться с основами огородничества и получать практические навыки в области природоведения, что является ценным дополнением к теоретическому обучению. Реконструкция школьных территорий не ограничится только созданием новых зон отдыха и спорта. В рамках проводимых работ будет обновлено покрытие проезжей части и тротуаров, что обеспечит безопасность движения для школьников и пешеходов. Будет модернизировано освещение, установлены современные системы видеонаблюдения для контроля за безопасностью. Там, где это необходимо, будут проложены дополнительные пешеходные дорожки, чтобы обеспечить удобный доступ ко всем объектам. Также планируется проведение работ по озеленению: высадка деревьев и обустройство газонов, что сделает территории более привлекательными и экологичными. Этот комплексный подход к благоустройству школьных территорий направлен на создание максимально благоприятной и стимулирующей образовательной среды, где дети смогут не только получать знания, но и гармонично развиваться физически и эмоционально. Предыдущие заявления Сергея Собянина о мерах по повышению престижа профессии педагога в столице также свидетельствуют о системной работе правительства Москвы по улучшению качества образования и условий труда работников сферы. Эти преобразования являются частью более широкой стратегии развития образовательной системы Москвы, направленной на создание современных, безопасных и вдохновляющих пространств для обучения и развития подрастающего поколения. Программа «Моя школа» демонстрирует приверженность города инвестициям в будущее, обеспечивая ученикам доступ к качественной инфраструктуре, которая способствует их всестороннему развитию. Благодаря такому подходу, школьные дворы Москвы перестают быть просто нейтральной территорией и превращаются в активные центры образовательной и досуговой деятельности, где каждый ребенок найдет занятие по душе, будь то активные игры, спокойное общение или познавательные исследования природы





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Москва Школы Сергей Собянин Образовательная Инфраструктура Благоустройство

United States Latest News, United States Headlines